Пресловутые нюансы. Почему УНИКС проиграл в равной игре с ЦСКА

Не самую плохую игру провели сегодня подопечные Велимира Перасовича в «Мегаспорте», но все решили отдельные элементы игры. Казанцы проиграли подбор и сорвались ментально. «ТИ-Спорт» разбирается в том, что стало причиной поражения от ЦСКА, ставшего для УНИКСа вторым подряд в Единой лиге ВТБ.





Команды подходили в разных ментальных состояниях, но паркет решил по-своему

На несколько разном психологическом фоне подходили к этому матчу команды. С одной стороны, УНИКС, который уже успел побить собственный рекорд по серии побед в сезоне, добив их до 16-ти. С другой – ЦСКА, который переживает затяжной, пусть и не критичный кризис.

Поражения в течение сезона от «Зенита», два – от «Локомотива-Кубань» и от «Пари НН» уже стали поводом бить в набат для армейских болельщиков. А наставник команды Андреас Пистиолис был вынужден выходить с успокаивающей речью, мол, мы должны разобраться в первопричинах таких поражений и в дальнейшем исправить ситуацию.

Впрочем, ответы для многих уже лежали на поверхности. Большинство экспертов стали утверждать, что легионеры «армейцев» пресытились и после завоевания прошлогоднего золота больше не готовы доставать из себя дополнительную мотивацию. Состав ЦСКА уже будто «перебродил», а летом команда почти не обновилась. Менеджмент занимался в основном переподписаниями ведущих баскетболистов. Разве что Алекса Абрамович перебрался в Москву, да еще пара отечественных игроков ротации.

Однако на паркете мы увидели совершенно обратную картину. УНИКС стал разваливаться с первых минут встречи, будто не ожидал мощного старта ЦСКА. Далее казанцы подсобрались, провели в целом равную игру, но наверстать отставание было уже сложно. Стартовый провал задал ход всему матчу.

«ЦСКА показал желание, физическую силу и намерение идти на отскок»

Дмитрий Кулагин перед матчем обещал «найти путь», чтобы перебороть ЦСКА, но по итогу все оказалось куда прозаичнее. «Армейцы» сразу взяли игру под свой контроль. Даже с учетом того, что гости неплохо отрабатывали в защите, никуда не годилась работа под своим щитом – москвичи подбирали на отскоке почти все.

«Сегодня мы должны были показать больше эффективности на подборах», - говорил после игры форвард УНИКСа Андрей Лопатин.

Только под конец третьей четверти казанцам удалось взять два подбора подряд под своим кольцом. В заключительной десятиминутке Велимир Перасович в очередной раз подзывал команду и требовал лучше играть под кольцом в нападении, но пропасть в этом компоненте между командами была разительной. К этому моменту у ЦСКА было уже 19 подборов под кольцом соперника, а по итогу их у «армейцев» будет 21 против 15 у УНИКСа.

После игры хорватский специалист подчеркнет, что игра на подборе стала определяющей.

«С самого начала соперник играл лучше нас. Как сказал Андрей Лопатин, нашей проблемой был подбор. Когда ты проигрываешь 21 подбор на своем щите – очень сложно победить. ЦСКА в этом компоненте показал желание, физическую силу и намерение идти на отскок. Это было особенно видно в самом начале матча, когда мы играли хорошо в защите, но после промахов соперники забирали подбор в нападении и, как правило, забивали», - рассуждал Перасович.

Фото: unics.ru

Во-вторых, потери. В этом компоненте «армейцы» также оказались значительно строже, что вылилось в итоговый исход. За всю первую половину встречи они допустили лишь четыре потери (в итоге же их будет всего семь) – великолепный результат. Сложно что-то противопоставить команде, которая вышла настолько собранной. У УНИКСа семь потерь было уже к большому перерыву (и 12 к концу игры).

Да, в течение матча были эпизоды, когда УНИКС приближался в счете на более-менее приличное расстояние, но «красно-синие» непременно прибавляли и возвращали свой внушительный отрыв. Наставник «армейцев» при каждой мало-мальски заметной просадке тут же брал тайм-аут и требовал, чтобы его игроки лучше двигали мяч. Это сразу срабатывало, и ЦСКА вновь отрывался в счете. Ключевую роль в этом играл Мело Тримбл, который забрасывал вообще все и отовсюду, делая разницу для своей команды тогда, когда ей было необходимо. Иметь такую палочку-выручалочку в команде – большой туз в рукаве Пистиолиса.

«Кроме того, мы допустили много ошибок, когда много фолили далеко от кольца, что приводило к штрафным броскам. Так происходило постоянно, когда мы приближались до 5 очков, но допускали ошибки, после чего соперник возвращался в игру. В таких условиях, конечно, невозможно думать о победе», - продолжал на послематчевой пресс-конференции Перасович.

Ко всему прочему оказалось, что казанцам не хватает стабильности в психологии. В заключительной четверти, когда гости приблизились к ЦСКА на расстояние 7 очков, Джален Рейнольдс в борьбе под кольцом зачем-то вышел из себя и откровенно оттолкнул соперника прямо на глазах у рефери. За что ожидаемо получил штрафные.

Фото: unics.ru

А Девон Акун-Перселл промазал две из двух попыток на штрафных бросках за 2:15 до конца. Тут уже все стало окончательно ясно.

По сути, казанцы проиграли сами себе, как бы банально это ни звучало. Но все эти компоненты – результат собственных недоработок. Ведь в целом-то три четверти из четырех УНИКС провел на достойном уровне. Вот только из таких отдельных компонентов сложилось итоговое поражение.

Что теперь?

Второе поражение кряду, причем от команд «большой четверки», может обернуться куда большими проблемами, чем пресловутое отставание от первой строчки.

Сейчас казанцы уже плотно оседают на третьей позиции, при том, что у команды Велимира Перасовича на одну игру больше, чем у ЦСКА и «Зенита», и на две – чем у «Локомотива-Кубань», который тоже может обойти УНИКС. Проседание на четвертое место может серьезно сказаться на плей-офф, где велика будет вероятность попасть именно на «армейцев» уже после первого раунда.

Возвращение травмированных на паркет эффекта пока не дало, но есть надежда, что в дальнейшем в матчах с командами попроще казанцам удастся наверстать и подойти к играм на выбывание в других кондициях. В том числе и психологических.