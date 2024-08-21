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Преподавателя РУДН задержали по подозрению в организации незаконной миграции
По информации правоохранительных органов, старший преподаватель Российского университета дружбы народов Экподобо Раймонд Оввигхо подозревается в содействии в заключении фиктивных браков между гражданами Нигерии, сообщает ТАСС.
Как сообщили в силовых структурах, за денежное вознаграждение от 60 до 150 тысяч рублей мужчина помогал более чем 10 иностранным гражданам оформить фиктивные браки с российскими партнерами.
В настоящее время следствие выясняет, были ли у преподавателя и другие клиенты, обращавшиеся к нему за подобной услугой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
Представители РУДН пока не комментировали данную ситуацию. В университете продолжается внутреннее расследование инцидента с участием сотрудника вуза.
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