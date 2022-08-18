Преподаватели ведущих вузов России обучат татарстанцев навыкам в области ИИ

В 2020 году более 2,3 тыс. татарстанцев смогут получить дополнительное профобразование в области искусственного интеллекта. Их обучением займутся преподаватели ведущих вузов России. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Университет 2035».

Участники программы смогут повысить квалификацию по специальностям аналитик данных, инженер данных, технический аналитик, архитектор в области искусственного интеллекта и архитектор данных.

Стоимость обучения составит до 110 тыс. рублей при этом до 85 тыс. учащийся сможет компенсировать за счет средств федерального проекта. Оставшиеся средства он выплатит самостоятельно либо за счет работодателя.

Старт проекта намечен на 1 сентября, обучение будет проходить в дистанционном формате. К участию в проекте приглашаются татарстанцы от 18 лет и до пенсионного возраста. По итогам успешной аттестации они получат удостоверение о повышении квалификации.

Подать заявку и ознакомиться с проектом подробнее можно на сайте.

Обучение проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».