Преподаватели ведущего химического вуза страны готовят школьников Нижнекамска к ЕГЭ

фото: пресс-служба "Нижнекакмскнефтехима"

В Нижнекамск прибыли преподаватели Российского химическо-технологического университета (РХТУ). Целую неделю они будут повышать уровень знаний городских школьников - готовить учеников «СИБУР-классов» к сдаче ЕГЭ. Преподаватели помогут разобрать сложные задания по химии, физике и математике.

Полезные знания получают не только ученики, но и учителя со всего Нижнекамского района. Проект реализуется по инициативе Корпоративного университета СИБУРа. Как отмечают учителя, количество желающих принять участие в подобных интенсивах растет. Если в прошлом году были представители только шести «СИБУР-классов», то в этом году их на порядок выше.

«После прошлого интенсивна ребята сдали экзамены очень хорошо, баллы получили и в последствии уже смогли поступить в лучшие вузы нашей страны», - сказала заместитель директора лицея №37 Наталья Гришина.

Старший преподаватель физики РХТУ Никита Богатов отметил, что дети были очень сильными.

«Дети понимают, что, разбираясь в некоторых нюансах, имеют больше шансов на успешную сдачу экзаменов. Честно признаюсь, что дети очень сильные. Я вижу десятиклассников, которых я хотел бы уже видеть, например, своими студентами. То есть у них очень серьезная фундаментальная подготовка по многим аспектам разделов физики», - сказал он.

Интенсивы проходят в Нижнекамске уже второй год. Причем сам образовательный процесс совместно с РХТУ проходит в течение всего года на онлайн площадках, раз в год на неделю преподаватели приезжают в Нижнекамск и проводят очные занятия на базе одной из городских школ.