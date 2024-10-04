Преподаватели КФУ посетили могилы татарских ученых и почтили их память молитвами

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Руководство Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ вместе с преподавателями Высшей школы национальной культуры и образования имени Габдуллы Тукая посетили могилы профессоров, доцентов, старших преподавателей, стоявших у истоков Татарского отделения университета и внесших большой вклад в его развитие. Мероприятие было проведено в рамках 80-летия Татарского отделения университета.

«Мы благодарны нашим учителям, особенно ветеранам-учителям. Более 10 лет подряд мы приходим на кладбища, находим могилы преподавателей старших поколений, приводим их в порядок, сажаем цветы. Воспитываем в этом духе наших студентов, нашу молодежь. Надеемся, что они тоже будут посещать могилы наставников, вспоминать наших ученых, ухаживать за их могилами», – сказал директор Института филологии и межкультурных коммуникаций КФУ, доктор филологических наук, профессор Радиф Замалетдинов.

Доцент, много лет проработавшая в Казанском государственном университете Роза Асылгараева отметила, что многие из этих личностей были ее коллегами.

«Диляра апа Тумашева преподавала у моего мужа. Тогда Флера Сафиуллина училась в аспирантуре. Я с каждым из них знакома, в свое время общалась. Все они у меня в сердце, могу сказать о них только хорошее. Будто это было буквально вчера, память о них никогда не сотрется», – рассказала она корреспонденту «Татар-информа».

«Главная миссия этого мероприятия - проявить заботу о могилах наших ученых. Мы все в этом мире лишь временно. Татары всегда с уважением относились к памяти усопших, есть такое крылатое выражение - “Цени тех, кто жив, знай могилы тех, кто умер” (Шаукат Галиев). Пришли к могилам наших наставников, привели в порядок, на душе стало чуть теплее», – поделилась главный фольклорист Татарстана, доцент КФУ, руководитель проекта «Татар ядкәрләре» Фанзиля Завгарова.

Она напомнила, что Мухутдин Курбангалиев в 1920-х годах написал учебники, с удобной методикой изучения татарского языка.

«До 1930-х годов обучение татарскому языку активно развивалось, и писали специальные учебники. Нашему поколению знакомы эти книги, авторы, но они ведь тоже когда-то были живыми людьми, чтобы прочувствовать связь с ними, мы пришли, увидели их могилы. Рабига Хакимова, остальные наши ученые заложили основу Татарскому отделению университета, определили пути его развития. Благодаря глубоким знаниям, полученным от них, из их студентов выросли большие ученые, масштабные личности», – подчеркнула Фанзиля Завгарова.

Она также рассказала, что началась работа по поиску и приведению в порядок могил ученых, похороненных в деревнях.

Доцент КФУ, литературовед Милеуша Хабутдинова отметила необходимость привлечения студентов на такие мероприятия.

«Это очень важная работа. У многих наших представителей интеллигенции уже не осталось родственников. Не только учителя, мы должны работать с учащимися, студентами, потому что таким образом возрождается память. Это мы делаем для себя. Пока мы помним человека, он живет. Я считаю, что в этом благородном деле должен участвовать каждый. Кладбище очень уникальное, содержать его в порядке - это наша ответственность», – поделилась Милеуша Хабутдинова.

Участники мероприятия на кладбище Новой татарской слободы посетили могилы Рабиги Хакимовой, Миркасыма Усманова, Диляры Тумашевой, Мухутдина Курбангалиева, Флеры Сафиуллиной, Зухры Валиуллиной, Заита Мазитова, Мухамметхана Фазлуллина, Каюма Насыри, Хамита Ярми, Гульчачак Адгамовой, Лии Шакировой, Анвара Афлятунова и других.

Также преподаватели КФУ побывали на Мусульманском кладбище, где посетили могилы Фагимы Хисамовой, Сагадата Ибрагимова, Фирфатиха Закиева, Замиля Зайнуллина, Резеды Ганиевой, Фарита Хатыпова, на кладбище Сухая река - могилу Альберта Яхина, на кладбище Дербышки - могилы Марата Сагитова, Мустафы Нугман, на кладбище «Курган» - могилу Венеры Гариповой, на кладбище Киндери - могилу Клары Зиннатуллиной, на кладбище Самосырово - могилу Алмазии Нуриевой и другие.

Зиля Мубаракшина