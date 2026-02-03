Преподаватель рассказала, когда и как начинать профориентацию детей

Грамотно выстроенная профориентация в детском и подростковом возрасте напрямую влияет на будущую карьеру. О том, когда начинать разговор о выборе профессии и какие форматы действительно работают, агентству «Время Н» рассказала профориентолог и преподаватель НГЛУ имени Н. А. Добролюбова Ольга Шурыгина.

По ее словам, профориентацией стоит заниматься уже в начальной школе. Она подчеркивает, что откладывать этот разговор на более поздний возраст неэффективно, поскольку ранний интерес к профессиям формирует у ребенка более осознанное отношение к будущему выбору.

Эксперт отмечает, что младшие школьники воспринимают информацию прежде всего через игру. Поэтому знакомство с профессиями должно проходить в игровой форме – с использованием фильмов и мультфильмов, посвященных разным видам деятельности. После просмотра, по ее мнению, важно обсудить увиденное с ребенком и проговорить, чем именно занимаются представители тех или иных профессий.

Говоря о подростках, Ольга Шурыгина обращает внимание на разрыв между ожиданиями и реальностью. Она отмечает, что многие молодые люди идеализируют профессии, не представляя их реальной нагрузки.

В качестве примера преподаватель приводит распространенный образ предпринимателя – человека с высоким доходом, свободным графиком и минимумом усилий, при том что ежедневная работа бизнесменов требует значительных ресурсов и вовлеченности. Эксперт считает, что знакомство с реальной стороной профессий лучше начинать еще в детстве.

Она подчеркивает важность практического подхода и возможности «примерить» профессию на себя. В своей практике Шурыгина сталкивалась с ситуацией, когда школьница мечтала стать хирургом. Чтобы помочь ей принять взвешенное решение, подростка удалось устроить санитаркой в поликлинику. Это дало возможность понаблюдать за работой врачей изнутри и понять специфику профессии.

По оценке специалиста, около 80% подростков в возрасте от 14 до 17 лет находятся в состоянии профессиональной неопределенности. Она отмечает, что колебания и частая смена интересов в этом возрасте – нормальное явление, особенно в условиях постоянного информационного потока, который усложняет процесс выбора.

Оптимальным временем для определения профессионального направления Шурыгина называет 10 класс. К этому моменту, по ее словам, подросток должен иметь представление о том, в каком направлении он планирует продолжить обучение – в вузе или колледже.

Отдельно эксперт останавливается на роли гаджетов в профориентации. Она считает, что во время обсуждения будущей профессии цифровые устройства скорее мешают, чем помогают, и их лучше отложить в сторону. Ключевым фактором она называет живое и регулярное общение родителей с ребенком – будь то совместный ужин, прогулка или семейный выход куда-либо. Разовые разговоры, по мнению преподавателя, не дают устойчивого результата.