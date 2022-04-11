Преподаватель Поволжского университета спорта и туризма стала лучшим молодым ученым СНГ

Старший преподаватель кафедры теории и методики волейбола и баскетбола Поволжского государственного университета физкультуры, спорта и туризма Николетта Серебренникова победила в конкурсе «Лучший молодой ученый СНГ». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Участвуя в конкурсе, я представляла интересы и результаты работы моей кафедры, Совета молодых ученых и университета в целом. Для меня победа — это пополнение „копилки достижений“. Теперь у меня появилась первая золотая медаль за умение проявлять свои способности и талант», — заявила конкурсантка.

В конкурсе приняли участие исследователи из семи стран СНГ — лидеры и активисты общественных, научных и спортивных молодежных движений, а также лауреаты международных, национальных и региональных олимпиад.

Конкурс «Лучший молодой ученый СНГ» был инициирован Международным центром спорта, образования и науки Genius. Проект направлен на популяризацию науки и личных достижений молодых ученых.