Преподаватель колледжа объяснила смысл акции «СПО – сила единства!»

Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования запустили всероссийскую акцию «СПО – сила единства!». Участие в таких акциях позволяет почувствовать себя частью огромной команды, работающей на единый результат, заметила в беседе с «Радио 1» преподаватель Сергиево-Посадского колледжа, призер конкурса «Мастер года-2025» Валерия Купава.

При этом педагог уверена, что среднее профессиональное образование само по себе способствует поддержанию единства страны, так как «работает на кадровый суверенитет России».

На взгляд собеседницы радиостанции, особую роль в формировании чувства сопричастности к судьбе страны играет наставничество. «Наставничество – это мост между поколениями. Именно наставник передает не только профессиональные навыки, но и так называемый кодекс чести профессионала», – пояснила она.

Купава убеждена, что «современные профессии СПО – это прямой ответ на то, что нужно стране прямо сейчас»: Упомянув IT-технологии, строительство, машиностроение, медицину и педагогику, она подчеркнула: «Молодежь выбирает уже не просто специальность, а место в общем деле».

Всероссийская акция «СПО – сила единства!» продлится до декабря этого года. Она приурочена к объявленному Президентом РФ Владимиром Путиным Году единства народов России. Цель мероприятия – подчеркнуть значимую роль системы среднего профессионального образования в укреплении общероссийской гражданской идентичности и единства народов страны.