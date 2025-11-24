Преподаватель КФУ на лекции рассказал, что Байкал потенциально может стать новым океаном

Байкал продолжает расти из-за тектонической активности и потенциально может стать новым океаном. Об этом на площадке «Дома Знаний» в Казани рассказал преподаватель географии КФУ Рустам Фархуллин.

Лекцию он провел для Международного фестиваля географических командных интеллектуальных игр «ГеФест» состоялось просветительское мероприятие Российского общества «Знание». Оно объединило старшеклассников и студентов 16-25 лет, интересующихся географией и смежными науками.

Выступление лектора под названием «От ледяных просторов до загадочных глубин: удивительный мир озера Байкал» было посвящено уникальным особенностям Байкала, его экосистеме и значению для природы и научных исследований.

Фархуллин отметил, что Байкал представляет собой природный феномен с исключительными характеристиками. Он рассказал, что прозрачность воды в озере достигает 40 метров, а возраст оценивается в 25-30 млн лет, что позволяет считать его одним из древнейших озер планеты.

Он подчеркнул важность обсуждения подобных тем с молодежью, отметив, что Байкал является не просто природным объектом, а ценным элементом природного и культурного наследия страны, нуждающимся в бережном отношении.

По его словам, подобные лекции способствуют формированию у молодых людей более ответственного отношения к природе и осознанию важности сохранения национального достояния.

Лектор также объяснил, что озеро продолжает расти из-за тектонической активности и потенциально может стать новым океаном. Байкал содержит около 20% мировых запасов поверхностной пресной воды и является средой обитания свыше 2500 видов животных, 60% которых – эндемики.

Он напомнил, что одной из уникальных особенностей является наличие кислорода по всей глубине водной толщи, благодаря чему жизнь возможна даже на максимальной глубине – 1642 метра.

Мероприятие было организовано в рамках объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий и реализуется в соответствии с национальным проектом «Молодежь и дети».

Фестиваль «ГеФест» представляет собой командное интеллектуальное соревнование, включающее три формата игр – «Десятка», «Катакана» и «Своя игра». Вопросы охватывают широкий спектр географических тем.

Основная цель проекта – популяризация географических знаний в игровой форме и создание условий для мотивации школьников и студентов к дальнейшему самообразованию.

Подробная информация о лекциях и мероприятиях доступна на сайте Российского общества «Знание».