Преподаватель из Мензелинска отправила 70 килограммов меда и окопные свечи бойцам СВО

Фото: © Илсеяр Хаертдинова

Преподаватель татарского языка и литературы Мензелинского педагогического колледжа Ильгиза Хайруллина с первых дней объявления частичной мобилизации присоединилась к волонтерскому движению. Говорит, что никогда не думала о том, что станет волонтером, хотя с детства старалась помогать другим.

«Мы люди старой закалки, которые выросли и воспитывались в советское время. В детстве мы помогали в составе тимуровской команды живущим по соседству бабушкам, дедушкам. А с началом специальной военной операции я от души начала помогать нашим военнослужащим. В этом добром деле мне помогают супруг и двое сыновей. Чтобы хоть как-то подсластить жизнь ребят на передовой, мы с семьей отправили бойцам около 70 килограммов меда. Мед мы фасовали в маленькие пластиковые упаковки, и в каждую я вкладывала письма на русском и татарском языках. Дома я по необходимости готовлю домашнюю лапшу, помогаю сушить овощи для домашних супов, делаю пастилу, вяжу теплые носки. С каждой своей зарплаты я отдаю часть средств в помощь участникам СВО», — рассказала активистка.

Фото: © Илсеяр Хаертдинова

К этим занятиям Ильгиза Хайруллина приобщила не только членов своей семьи, но и студентов первого курса педагогического колледжа. «Такая деятельность способствует патриотическому воспитанию детей», — уверена педагог.

Активисты присоединились к акции «Своих не бросаем», был организован сбор жестяных банок, которые будут использованы для изготовления окопных свечей, предназначенных для освещения и обогрева участников специальной военной операции в холодные зимние дни.

Фото: © Илсеяр Хаертдинова

Во время перемен и после занятий студенты изготавливают окопные свечи и пишут письма участникам СВО, где желают им скорейшего возвращения домой с Победой.

Студенты Мензелинского педколледжа гордятся тем, что учатся здесь, ведь история учебного заведения неразрывно связана с именем поэта-героя Мусы Джалиля. В суровом 1941 году он был в Мензелинске среди курсантов военно-политических курсов, которые располагались в здании педагогического техникума. По ступеням Джалиль поднимался в актовый зал, чтобы прочесть свои новые стихи, и занимался в тех кабинетах, в которых учатся сегодняшние студенты.

Фото: © Илсеяр Хаертдинова

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону