Преодолела плен и испытания: 106 лет исполнилось участнице войны Мухтараме Хайртдиновой

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Мухтарама Хайрутдиновна Хайртдинова родилась 2 апреля 1919 года в тихой татарской деревне Какре-Елга (ныне – Азнакаевский район РТ). Детство ее прошло в обычной крестьянской семье, где ценились труд, уважение к старшим и любовь к Родине. Окончив семилетнюю школу, она устроилась лаборанткой в Азнакаевскую семенную лабораторию, где изучала зерновые культуры и помогала в сельскохозяйственных работах.

Но мирная жизнь оборвалась в один миг – началась Великая Отечественная война. Страшные новости с фронта доходили до деревни, семьи прощались с сыновьями, мужьями и братьями, отправлявшимися на защиту Родины.

10 января 1943 года пришла повестка и для Мухтарамы. В 23 года она отправилась на фронт. После шестимесячной подготовки в Казани ее направили на IV Украинский фронт в противотанковую артиллерийскую часть. Там она служила санинструктором – одной из тех хрупких женщин, которые под огнем вытаскивали раненых с передовой, перевязывали, спасали.

«В бою некогда было думать о страхе, – вспоминает она. – Рядом раненые кричат, надо помочь. Вот и бежишь, забыв про себя».

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Во время ожесточенных боев за Киев в ноябре 1943 года ее часть попала в окружение. Немецкие танки приближались, сминая окопы, оставляя бойцов без укрытия. Раненые не могли выбраться, и вскоре несколько советских солдат, включая Мухтараму, оказались в плену.

Их гнали пешком до ближайшего села, где заперли в переполненном сарае. «В ту ночь немцы праздновали победу, пили и кричали, а мы, голодные и изможденные, ждали утра – что будет дальше», – рассказывала она.

Пленников распределяли по работам. Мухтараму отправили в госпиталь для военнопленных, где она мыла полы и помогала на кухне. Там она встретила земляка – изможденного мужчину, тайком собирающего остатки еды. Оказалось, это был Мусалимов, заведующий нефтебазой в МТС, где она работала до войны. Она рисковала жизнью, тайком подкармливая его.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Позже ее передали немецкой хозяйке – полноватой женщине, которой нужна была помощь по хозяйству. «Я ухаживала за скотом, полола грядки, убирала в доме. Работала, не задавая вопросов, – знала, что иначе просто убьют», – вспоминала она. Так прошли месяцы плена.

Утро мая 1945 года стало для нее настоящим чудом. «Я, как обычно, доила корову, когда услышала шум на улице. Выхожу – а там американские солдаты! Едут на машинах, поют, смеются. Оказалось, мы свободны!» – делится воспоминаниями ветеран.

На видео Мухтараму Хайрутдиновну спрашивают: «Сколько вам лет?» Она отвечает: «Даже стыдно сказать – 106!»

Домой она вернулась только в сентябре 1945 года. Но на родине ее ждало новое испытание. Во времена Сталина к бывшим военнопленным относились с подозрением, их считали изменниками. «Где ты была? Почему жива?» – эти вопросы звучали чаще, чем слова поддержки. Работу найти было почти невозможно. Ее взяли в детский сад, но вскоре уволили. В отчаянии она уехала в Среднюю Азию, где устроилась учительницей.

Но сердце рвалось домой. В 1950 году она вернулась в Ютазы. Нашла работу на элеваторе, вышла замуж, родила дочь. Долгие годы честным трудом зарабатывала уважение односельчан. Постепенно несправедливое клеймо «предательницы» стерлось.

Она стала уважаемым человеком, ветераном труда, кавалером медалей «Георгий Жуков» и «За победу над Германией». Несмотря на все испытания, ее жизнь сложилась достойно.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

2 апреля 2025 года в Ютазинском районе произошло уникальное событие – Мухтарама Хайрутдиновна отметила 106-й день рождения. Поздравить ее приехали глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин и председатель совета ветеранов Фания Ахметшина.

Она не только принимала поздравления, но и задавала вопросы. «Как там наши на СВО, продвигаются ли вперед? Как перезимовали озимые? Хватает ли рабочих рук в колхозах?» – спрашивала она у главы района.

Несмотря на возраст, она сохраняет ясный ум и цепкую память. Один из ее зятьев участвует в СВО, и она ежедневно интересуется его судьбой, переживает, вспоминает свой военный путь.

История Мухтарамы Хайртдиновой – это не просто биография. Это живое свидетельство эпохи. Это история несгибаемой воли, любви к Родине, стойкости и веры в будущее.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.