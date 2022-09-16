На фестивале RE'ACTOR в Казани выступит режиссер Юрий Быков

17 сентября в Казани стартует фестиваль креативных индустрий RE’ACTOR, который станет финальной точкой обучения программы развития индустрии. Порядка 60 резидентов представят свои работы, сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на пресс-конференции в экстрим-парке «УРАМ».

«Фестиваль креативных индустрий RE’ACTOR – это логическое завершение годичного цикла обучения. Финальным аккордом станет мероприятие, где 60 резидентов получат возможность показать себя и найти ресурс, чтобы перейти на следующий этап. Большинство из них творческие люди. Они еще не пробовали из своего творчества сделать дело, которое приносило бы им доход и стало делом жизни. Одним из результатов станут договоренности о поддержке резидентов. Наша миссия – создать условия для социальной, творческой и профессиональной реализации молодежи», – пояснил министр.

Выставки будут проходить в экстрим-парке «УРАМ». Уже на сегодняшний день на фестиваль зарегистрировались как посетители более 2,5 тыс. человек. Для участников организуют образовательную программу, где выступят более 40 спикеров, среди которых известный режиссер Юрий Быков, сообщил основатель арт-резиденции RE`ACTOR Олег Федоров.

«Кроме того, запланирована большая дискуссионная программа с представителями креативных индустрий, где мы поговорим об изменениях в сфере, рассмотрим кейсы, тенденциях и трендам в искусстве и моды. Будет большой паблик-толк и три выставки по направлениям современного искусства «Пыль на ботинках», медиаконтента и моды и дизайна. На них представят свои работы резиденты со всей страны», – заявил он.

Свои проекты потенциальным работодателям резиденты представят на площадке «Бизнес Tinder». На нее приглашены ведущие креативные и маркетинговые агентства. В арт-пространстве Werk, где выступят также резиденты RE’ACTOR. На площадке экстрим-парка будет проведет самый большой маркет в истории «УРАМа», где будет представлена продукция, созданная участниками, добавил Федоров.

«Важно для нас дать молодым творческим деятелям новые знания и возможности, найти новых партнеров и единомышленников для того, чтобы они развивали креативную экономику», – заключил он.