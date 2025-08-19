«Преобразилось буквально все!»: фестиваль добрососедства «Наш двор» провели в Агрызе

19 августа на центральной площади Агрыза прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». Несмотря на пасмурный и дождливый день, здесь царила праздничная атмосфера: жители города, активисты многоквартирных домов и представители общественности собрались вместе, чтобы подвести итоги масштабной республиканской программы благоустройства.

С приветственными словами к участникам обратились секретарь Агрызского местного отделения партии «Единая Россия» Ленар Нургаянов, член штаба общественной поддержки, директор благотворительного фонда «Татнефть» Эльмира Газизова, представитель республиканского актива Марат Зиатдинов и начальник эксплуатационного локомотивного депо Агрыза Алексей Сизов.

Ленар Нургаянов напомнил, что только в этом году в районе в рамках республиканских программ освоено порядка 1 млрд 200 млн рублей.

«Ремонт школы №4, беспрецедентный капитальный ремонт приемно-диагностического отделения районной больницы, учебного корпуса колледжа, строительство клуба в Кадрякове, новой школы на 500 мест в нижней части Агрыза – это лишь часть проделанных работ. В рейтинге социально-экономического развития район сделал колоссальный рывок и теперь занимает 21 место среди 45 муниципалитетов. Это наша общая победа», – подчеркнул он.

Эльмира Газизова связала итоги благоустройства с общей стратегией развития Татарстана.

«Сегодня Татарстан, активно развиваясь в различных направлениях, является примером для других регионов. Программы «Наш двор» и благоустройства общественных пространств – это ключевые инструменты реализации долгосрочной стратегии. Они направлены на повышение качества жизни граждан, формирование современной и безопасной городской среды», – отметила она.

По словам Марата Зиатдинова, последние пять лет Татарстан можно назвать «сплошной стройкой».

«Во всех районах активно строятся и ремонтируются социальные объекты. Ни ковид, ни специальная военная операция не стали помехой для реализации республиканских программ. Потому что еще очень много полезного нужно сделать», – сказал он.

Начальник эксплуатационного локомотивного депо Алексей Сизов отметил, что перемены важны и для большой армии железнодорожников. «Это и преобразующаяся на глазах улица Вокзальная – «восточные ворота города». И дорога, ведущая в восточный парк, которая долгие годы оставалась без внимания», – подчеркнул он.

Особое внимание на фестивале уделили людям, которые внесли личный вклад в благоустройство. От имени Рустама Минниханова передали слова благодарности активистам, а среди награжденных оказалась и ветеран муниципальной службы Назира Гарифуллина.

«Когда-то мы были одними из первых участников этой программы. А сегодня я радуюсь за соседей, что их дворы становятся красивыми, современными, яркими, интересными. Соседи – это наши друзья! Надеюсь, впереди у нас будут и совместные мероприятия для ветеранов, молодежи, детей», – сказала она.

Председатель ТОС «Радужный» Геннадий Герасимов отметил перемены на улице Чапаева. «Преобразилось буквально все! Появились парковочные места, тротуары, новые скамейки. Довольны представители всех возрастов: и молодежь, и дети, и старшее поколение. Такие программы очень нужны – они не только благоустраивают город, но и поддерживают добрососедство».

Своими впечатлениями поделилась и активистка ТОС «Уютный дворик» Надежда Видякина. «Я переехала сюда из другого региона, и сразу же председатель нашего ТОС Любовь Овсянникова вовлекла меня в работу. Мы дружно проводим мероприятия, и очень рады преобразованиям в нашем городе. А сегодня с удовольствием участвуем в фестивале!» – рассказала она.

Для гостей праздника были организованы выставки районной библиотеки, учреждений образования, молодежной политики, дома детского творчества и ТОСов. Завершился фестиваль яркими выступлениями творческих коллективов в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Программа «Наш двор» запущена в Татарстане в 2020 году. За это время благоустроено более пяти тысяч дворовых территорий, в том числе 43 – в Агрызском районе.

Программа «Наш двор» стартовала по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Екатерины Самсоновой.