Премию Закии Туешевой в этом году вручили на сцене Буинского театра

Артист Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина Раис Галеев получил театральную премию имени Закии Туешевой. Награду вручила директор Альметьевского театра Фарида Исмагилова, ее принял представитель Нижнекамского театра.

Закия Туешева — главный режиссер Альметьевского театра в 1990-1994 годах. В знак уважения и памяти видного театрального деятеля была учреждена премия, названная в ее честь. Обладателями награды становятся те, кто отметился творческими и общественными достижениями в области театрального искусства.

На премию могут претендовать сотрудники театров малых городов Татарстана. Таких организаций в республике шесть: они находятся в Альметьевске, Мензелинске, Нижнекамске, Атне, Бугульме и Буинске. Заявки также принимались от народных театров Татарстана. Было решено, что один из трех лауреатов будет представителем народного театра.

Премия учреждена Министерством культуры РТ по инициативе Альметьевского театра и при финансовой помощи АО «СМП-Нефтегаз».

Закия Туешева (1919-2018) — почетный гражданин Альметьевска. Режиссер, актриса Альметьевского театра в 1951-1976 годах, в 1990-1994 — главный режиссер театра. Народная артистка ТАССР, участник Великой Отечественной войны.

Рузиля Мухаметова