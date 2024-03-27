Премию «Тантана» в номинации «Дебют» вручили Айзату Хайруллину и Алсу Сагидуллиной

Фото: Рамис Назмиев / пресс-служба Атнинского театра

В Буинском государственном драматическом театре прошла церемония вручения республиканской театральной премии «Тантана». Победителей в номинации «Дебют» объявил руководитель Буинского театра Раиль Садреев.

Комиссия в этом году решила определить двух победителей в этой номинации. Ими стали артист Атнинского театра Айзат Хайруллин и артистка Челнинского театра Алсу Сагидуллина.

Лауреаты со сцены поблагодарили свои театры и жюри.

Айзат Хайруллин представлен к премии за роль Акъегета в спектакле по пьесе Мустая Карима «Ай тотылган төндә» («В ночь лунного затмения»). Алсу Сагидуллина удостоена премии за свою работу в постановке по повести Набиры Гиматдиновой «Сихерче» («Безответная любовь»), где она сыграла главную роль — целительницу Савилю.

Рузиля Мухаметова