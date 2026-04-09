Премию «Тантана» получили три постановки, поддержанные «Татнефтью»

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Международный день театра в Атнинском татарском государственном драматическом театре имени Габдуллы Тукая прошла церемония вручения республиканской театральной премии «Тантана». В этом году награды получили сразу три проекта, реализованные при поддержке компании «Татнефть», сообщила газета «Нефтяные вести».

Спектакль «И’тальян / Кьоджинские перепалки» Альметьевского драматического театра получил премию в номинации «Эксперимент». Татарскую версию пьесы итальянского драматурга Карло Гольдони поставил главный режиссер театра Сардар Тагировски. Его иммерсивный спектакль «Йорт» («Дом юности моей»), посвященный 75-летию компании, в прошлом году также отмечался премией «Тантана».

«Спасибо Альметьевскому театру за то, что идет на такие эксперименты. Каждый раз – смелый творческий шаг, чтобы увидеть в жизни что-то новое. Я рад, что спектакль получил награду», – отметил Сардар Тагировски.

Спектакль «Маяк» Альметьевского уличного театра «Легкие крылья» отмечен в номинации «За актерский ансамбль».

«Впервые такой жанр, как уличный театр, отмечен экспертами государственной театральной премии регионального уровня. Для нас это не просто награда, а признание нашего творчества, дела, которому мы отдаемся всем сердцем», – сообщила директор театра Гульназ Ханнанова.

Лучшим музыкальным спектаклем премии стал «balballar» режиссера Нурбека Батуллы и творческого объединения «Алиф». Премьера постановки состоялась на фестивале «Аваздаш» в Альметьевске. В спектакле повествование передается через движения актеров, без слов, что делает постановку уникальной.

Премия «Тантана» присуждается с 2011 года за выдающиеся достижения в области театрального искусства, получившие широкое общественное признание.