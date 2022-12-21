Премию Марковникова получил химик Екатеринбурга, внесший вклад в нефтедобычу Татарстана

Международную премию им. Марковникова в 2022 году получил академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органического синтеза им. Постовского Валерий Чарушин. Церемония награждения лауреата прошла сегодня в Академии наук Татарстана с участием председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.

«Сегодня мы собрались в Академии наук в связи с торжественным событием – вручением международной премии им. Марковникова за выдающийся вклад в области органической химии лауреату 2022 года. Международная премия учреждена Президентом Татарстана в 2020 году в целях дальнейшего развития химической науки, поощрения ученых за выдающееся научные труды, открытия и изобретения в этой области», – сообщил собравшимся Президент Академии наук РТ, депутат Госсовета РТ Мякзюм Салахов.

Он напомнил, что Владимир Марковников – выдающийся представитель Казанской химической школы, который в 1869 году в стенах Казанского университета сформулировал и доказал одно из ключевых правил современной органической химии. Премия присуждается персонально одному российскому или иностранному ученому один раз в два года.

«Первым лауреатом премии стал академик Российской академии наук РТ, сотрудник Института органической и физической химии им. Арбузова Александр Коновалов. Лауреатом премии 2022 года стал академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Института органического синтеза Уральского Отделения РАН в Екатеринбурге Валерий Чарушин. Это выдающийся ученый в области органической химии, им опубликовано свыше 600 научных работ, получено более 60 патентов», – проинформировал Салахов.

Собравшихся в зале ученых поприветствовал Фарид Мухаметшин. Он отметил, что Татарстан имеет мощную научную школу, многосекторную экономику, высокий промышленный потенциал, который позволяет обеспечивать поступательное развитие не только нашей республики, но и всей страны. Поэтому неудивительно, что вручение такой престижной премии проходит именно в нашем регионе.

«В непростых политических и экономических условиях Татарстан с многовекторной экономикой удерживает свои позиции и успешно конкурирует не только внутри России, но и гораздо шире. Академия наук Татарстана вносит достойный вклад в разработку новых идей и продуктов», – подчеркнул Председатель Госсовета Татарстана.

Мухаметшин отметил вклад ученых-химиков в развитие различных отраслей экономики нашего региона, в том числе нефтедобычи.

«Прошло время, когда пробурили скважину, а оттуда валил фонтан. Сегодня мы добываем нефть интенсивно, в поисках новых форм и методов», – заметил он.

Председатель Госсовета РТ отметил широкое сотрудничество лауреата премии Валерия Чарушина с промпредприятиями Татарстана в области нефтехимии. Это, в частности, цикл работ по созданию отечественной технологии получения противотурбулентных полимерных присадок для транспортировки нефти.

«Эти присадки помогают нашим нефтяникам», – пояснил Мухаметшин.

Он напомнил, что в 2019 году в Елабуге был введен в эксплуатацию завод «Транснефть-Синтез», выпускающий присадки, которые демонстрируют высокий эффект при транспортировке углеводородов и превосходят лучшие мировые аналоги, решая тем самым актуальные задачи импортозамещения.

В беседе с журналистами лауреат премии им. Марковникова Валерий Чарушин признался, что с огромным уважением относится к Казанской химической школе, созданной великим химиком Александром Бутлеровым. А Владимир Марковников – его ученик, продолжатель дела.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Премия им. Марковникова – престижнейшая международная премия. Я бесконечно признателен руководству Республики Татарстан, Президенту Рустаму Минниханову, Госсовету, Академии наук и всем моим коллегам, которые работают в Казанском научном центре. Для меня эта премия –неожиданность и большая честь», – подчеркнул ученый.

Валерий Чарушин – признанный в России лидер в области направленного синтеза антибиотиков фторхинолонового ряда, автор работ по созданию нового семейства противовирусных препаратов, активных в отношении особо опасных вирусов. Благодаря его разработкам удалось получить такие лекарственные препараты, как антибактериальный «Левофлоксацин» и противовирусный «Триазавирин». Последний препарат получил широкую известность, он используется против гриппа, при лечении клещевого энцефалита, а также как эффективное средство для лечения осложнений ковида. Его объемы продаж превысили 5 млн упаковок.