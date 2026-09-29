Премию имени Завойского вручили в Казани академику РАН Александру Смирнову

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Академии наук Татарстана сегодня вручили Международную премию имени Е. К. Завойского в рамках Казанской недели науки. Ее лауреатом в этом году стал академик Российской академии наук, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физических проблем имени П.Л. Капицы РАН Александр Смирнов.

Премия присуждена ученому за выдающиеся достижения в исследованиях квантово-неупорядоченных (спин-жидкостных) состояний спиновых систем в кристаллах методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Награду Смирнову вручила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Мы продолжаем традицию, которая была заложена в 1991 году по инициативе академика Российской академии наук, профессора Кева Салихова. Мы ежегодно отмечаем вклад ученых, развивающих наследие Завойского, открывшего явление парамагнитного резонанса в Казанском университете в 1944 году», – сказала вице-премьер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, Международная премия имени Завойского – это высокая научная награда, а ее вручение – значимое научное событие не только в России, но и во всем мировом интеллектуальном пространстве.

«Церемония проходит в рамках недели науки в Казани, которая проводится с 28 сентября по 5 октября, и объединяет ведущих российских и зарубежных ученых в области физики, химии и материаловедения. В рамках недели проходят различные мероприятия, международные конференции и что важно – молодежная школа», – заметила Фазлеева.

Она подчеркнула, что главная задача в рамках Казанской недели науки – не просто отметить достижения ученых, но и создать условия для интеграции академической науки, региональных мер поддержки, обеспечить международное сотрудничество. «Это означает развитие инфраструктуры, развитие кадров и создание площадок для научного диалога», – уточнила вице-премьер.

Вручая Смирнову диплом о присвоении премии, она поблагодарила его за верность науке и воспитание молодых ученых.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В ответ он поблагодарил за признание результатов его исследований. «Я не первый раз в Казани, и всегда чувствуется особое притяжение этого места в общечеловеческом и научном плане. Наука здесь настолько замечательная. И, конечно, выступать на родине парамагнитного резонанса, который был открыт в 1944 году Евгением Завойским, – это огромная честь, потому что он обозначил нам хороший пример яркого служения науке», – заявил Смирнов.

Председатель международного комитета по присуждению премии Кев Салихов сообщил, что в этом году было 14 кандидатов на эту награду из Бельгии, Германии, России и США. «Окончательное решение комитета было единодушным. Мы всегда основательно обсуждаем кандидатов, это такой длительный процесс. Это было единодушное решение», – заверил он.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов добавил, что 35 лет назад, в 1991 году, была учреждена не только эта премия, но создана и Академия наук РТ.

«Есть такое выражение или сложившееся мнение, что это – Нобелевская премия в области электронного парамагнитного резонанса. Эта премия объединяет ученых всего мира. Лауреаты прошлых лет представляли самые разные страны и научные школы», – отметил он.

Международная премия имени Е. К. Завойского – знаковая научная награда за выдающиеся достижения в области электронного парамагнитного резонанса. Она учреждена в 1991 году, и ежегодно присуждается российским или зарубежным ученым.