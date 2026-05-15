В Татарстане введут новую премию за успехи в волонтерской деятельности

Порядок присуждения новой премии за вклад в добровольческую деятельность – «Добрый Татарстан» – утвердили в Татарстане. Соответствующее постановление принял Кабмин республики. Награда учреждена указом Раиса Татарстана и будет вручаться волонтерам, которые добились значимых результатов в своей работе.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Премию смогут получать граждане России, иностранцы и лица без гражданства, а также небольшие группы до шести человек и организации. Повторно одну и ту же премию не присуждают.

К участникам предъявляются базовые требования: отсутствие судимости у самих заявителей и руководителей организаций, отсутствие уголовных дел и задолженностей перед бюджетом, а также отсутствие статуса иностранного агента. Если выяснится, что кто-то из кандидатов не соответствует этим условиям, его могут снять с рассмотрения или отменить уже принятое решение о награждении.

Победители получат почетное звание лауреата премии «Добрый Татарстан», диплом и денежное вознаграждение. Количество и размер выплат определяются отдельным указом.

Выдвигать кандидатов могут органы власти, муниципалитеты, образовательные учреждения, волонтерские и общественные организации. Они же отвечают за достоверность всех документов.

Если премия присуждается группе людей, диплом получает каждый участник, а денежная часть делится между ними поровну. Если лауреатом становится организация, деньги направляют на ее работу и поощрение сотрудников, занимающихся волонтерством.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премию можно присуждать и посмертно. В этом случае диплом передается семье лауреата, а деньги выплачиваются наследникам.

Иностранных кандидатов согласуют с представительством МИД России в Казани.

Прием заявок будет открываться ежегодно не позднее 1 мая на сайте Министерства по делам молодежи Татарстана. Документы принимаются до 15 сентября.

В пакет документов входят заявление, анкета, описание достижений, подтверждающие материалы, согласие на обработку данных, справки об отсутствии долгов и статуса иностранного агента. Для граждан также требуется подтверждение из системы «Добро.рф» и справка об отсутствии судимости, а для организаций – устав и сведения о руководителе.

Министерство по делам молодежи рассматривает заявки в течение 20 рабочих дней и принимает решение: либо направить их в межведомственный совет, либо отклонить. Причинами отказа могут стать недостоверные данные, неполный пакет документов, нарушение требований или сроков подачи.

Если заявку отклоняют, заявителю направляют мотивированное объяснение.

Далее межведомственный совет рассматривает кандидатуры в течение 30 дней и передает предложения Раису Татарстана. Решение о награждении могут отменить до вручения, если лауреат получит статус иностранного агента.

Торжественное вручение премии будет проходить ежегодно 5 декабря – в День добровольца.

Организацию награждения и оформление документов обеспечивает Министерство по делам молодежи Татарстана. Финансирование идет из бюджета республики.