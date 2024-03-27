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Премию Дамира Сиразиева в этом году вручили актерским семьям
Общественную театральную премию имени Дамира Сиразиева в этом году вручили семьям артистов.
Награды удостоены представители Бугульминского драматического театра им. Алексея Баталова Александр Кочетов и Марина Быстрова, артисты Тинчуринского театра Артем Пискунов и Резеда Салахова, а также отец и сыновья Батуллины — Рабит Батулла, Нурбек Батулла и Байбулат Батулла.
Общественная премия имени Дамира Сиразиева присуждается ежегодно с 1999 года Министерством культуры РТ и Фондом сохранения и развития татарского языка и культуры «Джиен», основанным в свое время Дамиром Сиразиевым.
Рузиля Мухаметова
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