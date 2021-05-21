Премия за вклад в укрепление нации будет увеличена по поручению Президента

Владимир Путин поручил Правительству РФ увеличить размер президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.

В документе, в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2021 года увеличение до 5 млн рублей размера премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации».

В настоящее время сумма премии составляет 2,5 млн рублей. Кабинет должен выполнить это поручение до 1 июля.

Премия за вклад в укрепление нации была учреждена указом Президента России в 2016 году. Она присуждается ежегодно. Одновременно ее могут получить до трех лауреатов.