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Ру Тат
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21 мая 2021  11:38

Премия за вклад в укрепление нации будет увеличена по поручению Президента

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Владимир Путин поручил Правительству РФ увеличить размер президентской премии за вклад в укрепление единства российской нации. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на перечень поручений, опубликованный на сайте Кремля.

В документе, в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2021 года увеличение до 5 млн рублей размера премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации». 

В настоящее время сумма премии составляет 2,5 млн рублей. Кабинет должен выполнить это поручение до 1 июля.

Премия за вклад в укрепление нации была учреждена указом Президента России в 2016 году. Она присуждается ежегодно. Одновременно ее могут получить до трех лауреатов.

#премия #владимир путин
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