Премия Таркаева нашла своих героев: в Казани наградили предпринимателей года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в рамках предновогодней встречи Торгово-промышленной палаты РТ состоялась одна из самых уважаемых в деловых кругах республики церемоний – вручение ежегодной премии имени Александра Никитича Таркаева. Эта награда, как было отмечено со сцены, символизирует преемственность ценностей, уважение к традициям и стремление к развитию.

Премия учреждена в память о человеке, чья деятельность стала образцом служения интересам бизнеса и укрепления института Торгово-промышленной палаты. Ее вручают за профессионализм, созидательный труд и значительный вклад в развитие предпринимательства Татарстана.

В этом году высшее звание лауреата премии было присуждено Виктору Классену, генеральному директору «Радиокомпании Вектор».

Звания номинантов на премию удостоились четыре видных представителя бизнеса:

Айрат Гиззатуллин , генеральный директор «Химграда»;

, генеральный директор «Химграда»; Олег Дружков , учредитель «Клиники Дружковых»;

, учредитель «Клиники Дружковых»; Владимир Пономарев , генеральный директор «РИАТ»;

, генеральный директор «РИАТ»; Владимир Малыгин, президент групп компаний «Агава» и «Мегастрой».

Церемонию награждения провели учредитель Фонда имени А.Н. Таркаева Ольга Таркаева и председатель его попечительского совета Васил Каюмов.