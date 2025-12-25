Премия Таркаева нашла своих героев: в Казани наградили предпринимателей года
Сегодня в рамках предновогодней встречи Торгово-промышленной палаты РТ состоялась одна из самых уважаемых в деловых кругах республики церемоний – вручение ежегодной премии имени Александра Никитича Таркаева. Эта награда, как было отмечено со сцены, символизирует преемственность ценностей, уважение к традициям и стремление к развитию.
Премия учреждена в память о человеке, чья деятельность стала образцом служения интересам бизнеса и укрепления института Торгово-промышленной палаты. Ее вручают за профессионализм, созидательный труд и значительный вклад в развитие предпринимательства Татарстана.
В этом году высшее звание лауреата премии было присуждено Виктору Классену, генеральному директору «Радиокомпании Вектор».
Звания номинантов на премию удостоились четыре видных представителя бизнеса:
- Айрат Гиззатуллин, генеральный директор «Химграда»;
- Олег Дружков, учредитель «Клиники Дружковых»;
- Владимир Пономарев, генеральный директор «РИАТ»;
- Владимир Малыгин, президент групп компаний «Агава» и «Мегастрой».
Церемонию награждения провели учредитель Фонда имени А.Н. Таркаева Ольга Таркаева и председатель его попечительского совета Васил Каюмов.