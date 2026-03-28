Премия «Тантана-2026»: кто получил главные театральные награды в Татарстане

Церемония вручения ежегодной театральной премии «Тантана» прошла накануне в Атнинском драматическом театре имени Тукая. Кому достались призы за лучшие спектакли и актерское мастерство – в материале «Татар-информа».





«Театр наш, зритель столичный»

В этом году церемония вручения татарстанской театральной премии прошла в Атнинском драматическом театре им. Г. Тукая. Театр считается одним из старейших в Татарстане, он был основан в 1918 году. 93 года он существовал как народный, а в 2011-м получил статус государственного. Этот 15-летний юбилей и стал одной из причин проведения «Тантаны» в Большой Атне. Другая причина – 140-летие Габдуллы Тукая, которое в этом году отмечает вся республика.

К началу торжества перед зданием драмтеатра собрались десятки автомобилей и автобусов, на которых приехали театральные деятели из разных городов Татарстана. Как шутили позже ведущие церемонии, «театр наш, зритель столичный». Не обошли они стороной и примечательный факт: Атнинский драмтеатр – единственный в России сельский государственный театр.

На протяжении всего мероприятия в фойе, зале и со сцены звучали поздравления – вручают премии традиционно в Международный день театра. Поздравил гостей и руководитель исполкома Атнинского района Айрат Каюмов.

Музыкальное сопровождение праздничной программы обеспечили артисты Yummy Music: Юрий Федоров, Руслан Закиров и Ильгиз Шайхразиев.

Призы за актерское мастерство

Первую награду – «Дебют» – вручил директор Атинского драмтеатра Ленур Зайнуллин. Победителями здесь стали двое из пяти артистов – Ильназ Гаффанов («Золотая шашка», Набережночелнинский драмтеатр) и Азат Замалетдинов («Дон Кихот», Бугульминский драмтеатр).

Победителей – снова во множественном числе – в номинации «Эпизодическая роль» назвал худрук Набережночелнинского драмтеатра Олег Киньзягулов, ими стали: Рамиль Вафин («Молчание», ТЮЗ им. Кариева) и Ирек Гайнутдинов («Каюм Первый», Буинский драмтеатр).

«Лучшей мужской ролью второго плана» жюри премии посчитало роль Рустема Гайзуллина в спектакле «Тополек мой в красной косынке» (Театр им. К. Тинчурина). «Лучшая женская роль второго плана» досталась Зухре Мухаметгалиевой («Гроза», Атнинский драмтеатр). Награды вручили заместитель главы Казани Гузель Сагитова и директор ТЮЗ им. Г. Кариева Ильнур Гайниев.

В номинации «Лучший актер театра кукол» победу одержал дуэт Ирины Гайнуллиной и Алсу Хайсаровой за роль Герды в спектакле «Снежная королева» театра кукол «Экият». Награду им вручила директор Казанского ТЮЗ Айгуль Горнышева.

Целых три спектакля (из пяти номинантов) получили приз «За актерский ансамбль»: «Затворник и Шестипалый» (Театральная площадка MON), «Чехов. Репетиция» (Нижнекамский ТЮЗ) и «Маяк» (Альметьевский уличный театр «Легкие крылья»). Призы вручил главреж театра Камала Фарид Бикчантаев.

«Если нет команды, заниматься театром вообще не стоит. Эта премия, для меня во всяком случае, самая важная», – отметил он, объявляя номинантов.

В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» Бикчантаев также напомнил, что премия «Тантана» изначально задумывалась как актерская. Поэтому таких номинаций, как «Лучший художник-постановщик», «Лучший композитор» или «Лучший драматург», по мнению режиссера, в ней быть не может. К тому же стоит добавить: художников, композиторов, драматургов и даже театральных критиков, как правило, отмечают спецпризами.

Ну а призы за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль получили Ришат Ахмадуллин («Музей невинности», театр им. Г. Камала) и Гузель Шамарданова («Галия», Нижнекамский драмтеатр). Премии им вручили исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Раисе РТ Нурия Хашимова и ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

Лучшие спектакли большой и малой форм

Главные награды сезона вручили и. о. Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и замминистра культуры РТ Дамир Нутфуллин.

«Будет театр – будет национальность. Каждый наш спектакль проходит с аншлагом, значит, театр нужен людям, значит, люди живут вместе с театром. Пусть это единство сохранится», – пожелал Ахметов.

«Лучшим спектаклем малой формы» жюри премии назвало спектакль Айдара Заббарова «Судьба человека» (Особняк Демидова). Премия «Лучший спектакль большой формы» досталась постановке главного режиссера Александринского театра, уроженца Набережных Челнов Никиты Кобелева «Музей невинности» (театр им. Г. Камала).

Приз за лучший спектакль для детей получил спектакль Руслана Риманаса «Маленький Мирза» (театр им. К. Тинчурина). В номинации «Эксперимент» были избраны двое номинантов: «Нос. Сон» (Мензелинский драмтеатр) и «Кьоджинские перепалки» (Альметьевский драмтеатр).

«Айдар Талгатович [Заббаров] уже пригласил на следующий сезон – ставить уже на большой сцене», – сообщил «Татар-информу» Риманас.

Музыкальные и специальные призы

Неоднократно отмечалось, что в этом году на «Тантану» заявилось более 70 спектаклей. В конкурсе всего 15 номинаций, если считать «Лучшую роль музыкального театра (опера, музыкальный спектакль, мюзикл)». К слову, от определения победителей в этой номинации отказались еще на этапе отбора номинантов, что вызывает вопросы, ведь музыкальные спектакли были.

В то же время лучшим музыкальным спектаклем были признаны все три номинанта: «Башмачки» (Театр им. Г. Камала), «balballar» (творческое объединение «Алиф») и «Лебединое озеро» (Театр оперы и балета им. Джалиля). Лучшими ролями в музыкальном спектакле избрали две: Одетты-Одиллии и Ротбарта в «Лебедином озере», которые исполнили соответственно Аманда Гомес и Вагнер Карвальо (последний артист приехать в Большую Атню не смог).

Если спектакль «Вслед за мечтой» отметили хотя бы специальным призом от мэрии Казани, то постановка «Джаудат и Зубаржат» не была упомянута нигде – и это досадный, по нашему мнению, факт. Автор ноябрьской премьеры театра им. Г. Камала Ильгиз Зайниев вручил призы за достижения в сезоне хоровым картинам «Бакый» и композитору Эльмиру Низамову.

Приз «За честь и достоинство» замминистра труда, занятости и соцзащиты РТ Расим Баксиков вручил актеру ТЮЗ им. Г. Кариева Нуриахмету Сафину.

Также были вручены специальные призы: