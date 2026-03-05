news_header_top
Культура 5 марта 2026 16:58

Премия имени Габдуллы Тукая может приобрести международный статус

Премия имени Габдуллы Тукая, вручаемая в Татарстане в области культуры, искусства и литературы, может получить международный статус. Об этом на расширенном заседании коллегии Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров.

«В этом году Казань получила статус культурной столицы исламского мира. Мы обратились к Раису Татарстана с тем, чтобы премия имени Габдуллы Тукая приобрела международный статус», – заявил он.

По его словам, сейчас Раис Татарстана Рустам Минниханов ведёт переговоры на эту тему с партнёрами из стран Организации исламского сотрудничества.

#премия тукая #Асгат Сафаров
