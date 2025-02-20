Премия «Глаголица» анонсировала всероссийский конкурс школ креативных индустрий

Международная независимая детская литературная премия «Глаголица» анонсировала запуск всероссийского конкурса школ креативных индустрий по произведениям финалистов премии. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила Елена Исламова, директор благотворительного фонда «Счастливые истории» – учредителя премии.

«"Глаголица" сегодня – это уже целое сообщество, которое соединяет и объединяет детей не только пишущих, но и детей, которые работают над анимационными, короткометражными фильмами, над иллюстрациями в школах креативных индустрий. Мы не только издаем альманах с работами наших финалистов, но и воплощаем их произведения в новых креативных форматах. Впервые мы запускаем всероссийский конкурс школ креативных индустрий», – сказала Елена Исламова.

Участвовать в этом конкурсе смогут дети в возрасте от 12 до 17 лет, создавая свои работы на основе литературных произведений финалистов премии «Глаголица».

Прием заявок на саму XII Международную независимую детскую литературную премия «Глаголица» стартовал сегодня, 20 февраля. Здесь участниками могут стать дети в возрасте от 10 до 17 лет, заявляясь в 8 номинациях. В их числе, например, «Проза» и «Поэзия», «Эссеистика», «Художественные переводы», «Драматургия». Работы принимаются до 16 июня включительно на русском и татарском языках. Заявку можно оформить на сайте премии.