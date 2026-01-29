Премировать директоров школ и колледжей за победы педагогов начнут в Татарстане

Единовременную премию в размере 30 тыс. рублей для руководителей образовательных организаций, чьи педагоги стали победителями республиканского конкурса лучших педагогов по итогам 2025 года, планируют ввести в Татарстане. Проект соответствующего постановления Кабинета министров республики в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Средства на выплату премий заложены в бюджете Татарстана на 2026 год.

Мера поддержки будет распространяться на руководителей образовательных организаций, которые реализуют программы начального, основного и среднего общего образования. Введение выплат направлено на поддержку управленческих команд, распространение лучших педагогических практик и повышение качества образования в республике.