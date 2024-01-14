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Премии по итогам 2023 года в Казани получило больше женщин, чем мужчин
По итогам 2023 года премии получили 33% сотрудников компаний в Казани. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.
При этом выяснилось, что премировано больше женщин, чем мужчин, — 37% против 30%.
По России мечты о премии сбылись у 37% работников — это максимальное значение за 13 лет. «Среди мужчин рассчитывали на премирование 35%, сбылись мечты у 32%. Женщины ожидали их чаще (39%), и по факту премированных среди них оказалось больше (44%)», — сообщили аналитики.
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