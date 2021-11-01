Премиальный вклад Банка ЗЕНИТ возглавил рейтинг Frank RG

Вклад «Новые возможности» Банка ЗЕНИТ занял первое место в рейтинге депозитов с самыми высокими ставками для премиальных клиентов по версии финансового портала «Frank RG». Всего в исследовании участвовало топ-30 финансовых организаций по объему портфеля депозитов для открытого рынка.

Действующие и новые клиенты Зенит Private Banking могут открыть вклад «Новые возможности» со ставкой до 7,45% годовых до 31 декабря 2021 года. Минимальная сумма депозита составляет 5 млн рублей, сроки размещения средств — 365 и 550 дней. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада «До востребования». Для открытия необходимо внести новые денежные средства в размере более 5 млн рублей.

Эксперты делали свой выбор, основываясь на условиях продукта и объеме портфеля депозитов банка. В рейтинге рассматривались максимальные номинальные ставки, без учета капитализации процентов.