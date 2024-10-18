Премиальные ткани и татарстанский колорит: в Казани открылся бутик спортивной одежды RAIS

«Мы хотели создать то, что нравилось бы нам самим»

Основали бренд RAIS две подруги Динара Саляхова и Алла Палёнова. Динара – победительница Международного конкурса красоты «Миссис Европа — 2024» (Mrs. Europe 2024), титулованная спортсменка — чемпионка Татарстана в категории фитнес-бикини и успешный тренер. Она подготовила к соревнованиям победителей чемпионатов IFBB в России и за ее пределами. Алла — экс-руководитель премиального фитнес-клуба с уникальным управленческим опытом в фитнес-индустрии, основательница и руководитель многопрофильного детского центра.

«На создание первой коллекции RAIS у нас ушло примерно полтора года. Сама же идея зародилась 7 лет назад. Я уже запускала свою линейку одежды, когда работала в тренажерном зале тренером и была спортсменкой. Мне хотелось чего-то большего. Прошло время, и мы вместе с Аллой сделали то, что вы сейчас видите», — поделилась историей Динара Саляхова.

Все модели коллекции создательницы бренда RAIS разработали самостоятельно на основе собственных эстетических предпочтений и спортивного опыта.

Алла Палёнова объясняет: «Мы хотели создать то, что нравилось бы нам самим. Если мы сами и наши близкие чувствуем себя комфортно в этой одежде — уверены, что и покупателю она понравится.

Протестировали более ста тканей и выбрали всего десять

Название бренда, слово «раис», — старинный почетный титул в исламском мире, который присваивается лидеру. Таким образом, создательницы делают отсылку к премиальности, к высокому качеству, одновременно транслируя глубокое уважение к культурным ценностям родного региона.

К созданию первой коллекции бренда RAIS Динара и Алла подошли с особой тщательностью: протестировали более ста тканей производителей из разных стран, из них выбрали всего десять. Среди основных требований к спортивным материалам — гигроскопичность и эстетичность. Ткань должна «дышать», быть приятной к телу, не вызывать аллергию.

Тестовые испытания проводили на себе. Помогли и друзья, и коллеги, которые занимаются в тренажерных залах.

«Мы не просто создали бренд, одежду которого просто хотим выгодно продавать. Нет, мы с душой подходим к этому процессу и стараемся делать максимум для того, чтобы люди получили и эстетическое удовольствие, и комфорт», — объясняет Динара Саляхова.

В магазине представлена в основном одежда для фитнеса в спортивном зале. Есть не только женская и мужская, но и детская коллекция. Вся она сделана в едином стиле, можно собирать фэмили-луки на всю семью.

«Зажгли» зал на Неделе моды в Париже

Бренд RAIS уже оценили строгие критики модной индустрии. В сентябре подруги представили коллекцию «Весна 2024/2025» на Неделе моды в Париже. Участие в этом показе стало важным событием не только для самого бренда, но и для всей татарстанской модной индустрии. Успех еще раз доказал, что в Татарстане рождаются бренды, способные конкурировать с известными международными марками.

«Я ездила весной на Неделю моды и участвовала в показе в качестве модели. Дизайнер Ольга Стопычева познакомила меня с организаторами и помогла подать заявку на участие в осеннем показе. После мы отправили всю нашу коллекцию на утверждение. Замечу, что мы были единственным брендом спортивной одежды, который участвовал в осенней Неделе моды в Париже», — рассказала Динара.

Показ бренда RAIS в Париже проходил под татарскую музыку — его создательницы хотели подчеркнуть культурную и национальную идентичность, принадлежность к Республике Татарстан. И попали в яблочко!

«Мы выходили последними ввиду того, что у нас спортивная коллекция. И нам удалось поднять настроение людям, мы просто “зажгли” зал! В день открытия нашего офлайн-бутика мы очень много сообщений получили даже от тех людей, которых мы не знаем. Кто-то увидел нас на подиуме, кто-то просто перешел по ссылке и увидел нашу коллекцию. Они нам все пишут слова поддержки, поздравляют с открытием и безумно рады тому, что мы смогли наладить мосты между странами», — говорит Алла Палёнова.

Участие в Парижской неделе моды способствует и европейским продажам. Вещами татарстанского бренда заинтересовались покупатели из Болгарии, Франции, ОАЭ и других стран.

«В бутик вложена душа»

Кстати, в новом бутике без татарских национальных элементов тоже не обошлось. Головы барсов у манекенов – отсылка к символу республики, в торговом зале звучит саундтрек татарских исполнителей. Оценить вещи на себе можно в просторных примерочных, а определиться с выбором и подобрать нужный размер помогут сотрудники магазина.

«Сюда вложена наша душа. Всё сделано с любовью, начиная от входной группы, заканчивая тем, как разложены вещи, как оформлен зал: манекены, музыка, и самое главное – это люди, которые здесь работают. Для нас очень важна наша команда, которая так же, как и мы, вкладывает свою душу в общее дело. Они не просто приходят на работу, отрабатывают и получают свои деньги — они заинтересованы», — поделились создательницы бренда RAIS.

Двери магазина для покупателей открыты ежедневно, купить премиальные спортивные вещи можно по адресу: ул. Волкова, 59. Заказ можно оставить и онлайн.

«Новая спортивная форма – это стимул пойти в спортзал»

На открытие бутика RAIS приехали звездные гости — олимпийские чемпионы-легкоатлеты Анна Чичерова и Андрей Сильнов, футболист Дмитрий Тарасов, телеведущая, бьюти-эксперт, актриса кино Аврора (Ирина Юдина), а также телеведущая и актриса Ксения Бородина со своим спутником — бизнесменом Николаем Сердюковым. Они высоко оценили представленную в бутике коллекцию и выбрали комплекты для своих тренировок.

«Я приехала на открытие магазина, потому что с радостью готова поддерживать российские бренды, так как многие международные [марки] покинули Россию. Мы большие молодцы и тоже можем, и ничуть не хуже! Во-вторых, все, что касается спорта, мне интересно. Я занимаюсь спортом, фитнесом, и действительно в какой-то момент была большая проблема [в плане одежды]», — заметила Ксения Бородина.

С ней согласилась и Аврора, отметив дефицит спортивных брендов на российском рынке. Телеведущая посетовала, что постоянно находится в поиске красивой и качественной спортивной одежды.

«Когда я увидела, что открывается RAIS, очень обрадовалась. Я уже подобрала себе несколько очень крутых комплектов, и уже в понедельник начинается моя спортивная рутина в новой форме. Для всех нас, кто популярно занимается фитнесом, спортом, это очень важная история – классная, качественная, технологичная, красивая спортивная форма. Это действительно серьезный стимул пойти в спортзал, заниматься, вести здоровый спортивный образ жизни», — поделилась она с журналистами.

«Я за наших российских производителей»

Дмитрий Тарасов признался, что рад вновь вернуться в Татарстан — ведь он полтора года играл за казанский «Рубин». На открытии бутика RAIS он выбрал два костюма для фитнеса — себе и жене. «Линейка для фитнеса мне очень понравилась. Я за наших российских производителей и поддерживаю наши фитнес-бренды. И очень классно, что мы растем и ни в чем не уступаем», —делился впечатлениями Тарасов.

Анна Чичерова, в свою очередь, порадовалась тому, что в коллекции используются яркие цвета: «Особенно в зимнее время, когда всем хочется праздничного настроения. Меня как представителя легкоатлетического сообщества очень привлекли топы, лонгсливы, лосины, короткая форма. Все очень интересно».

«RAIS – это российский бренд. Я считаю, что вещи, сделанные в России, в Татарстане, — это самые лучшие вещи и самое лучшее производство, которое может быть во всем мире. Я сам патриот своей страны, поэтому всегда поддерживаю начинания, которые здесь происходят, тем более на прекрасном, профессиональном уровне», — говорил Андрей Сильнов.

В планах – покорить рынки ОАЭ и Казахстана

Впереди у создательниц бренда RAIS амбициозные планы. Сейчас они работают над коллекцией одежды для мусульманок. Весной 2025 года планируют представить ее на показе в Объединенных Арабских Эмиратах. Параллельно девушки прорабатывают спортивную одежду больших размеров, расширяют мужскую и детскую линейки.

Офлайн-бутик бренда пока будет представлен только в Татарстане, но если одежда RAIS будет пользоваться большим спросом, то Алла и Динара обещают подумать об открытии магазина в Москве. Также в планах покорение рынка ОАЭ и Казахстана.

«Казань — спортивная столица Татарстана, региона, который славится выдающимися спортсменами и многочисленными спортивными мероприятиями. За последние 10 лет в городе проходило множество международных спортивных событий. В Казани активно развиваются различные городские проекты, направленные на развитие спортивной культуры среди жителей: “Казанский марафон”, “Зеленый фитнес”, “Ночной Велофест” и многие другие. Все эти мероприятия и проекты делают Татарстан центром спортивной активности и культурных событий. Мы гордимся тем, что бренд RAIS зародился в таком динамичном и спортивно ориентированном регионе», — заключила Динара Саляхова.

Фотографии предоставлены брендом RAIS

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