Премиальная недвижимость в Казани: новое инвестиционное окно на фоне снижения ставок

Снижение ключевой ставки в России меняет стратегию частных инвесторов. Доходность по депозитам падает, что снижает привлекательность банковских вложений. В этих условиях растет интерес к недвижимости – стабильному и проверенному активу, особенно к проектам премиум-класса, которые показывают уверенный рост даже в нестабильные периоды.

Премиальная жилая недвижимость в Казани – это не просто квадратные метры, а актив, обеспечивающий стабильный доход, защиту капитала от инфляции и ликвидность вне зависимости от рыночной конъюнктуры.

Основные аргументы в пользу инвестиций в этот сегмент:

1. Высокая доходность по сравнению с массовым сегментом

Премиум-новостройки требуют больших вложений на старте, но темпы роста их цен выше и стабильнее. Ограниченное предложение, качество и спрос платежеспособной аудитории обеспечивают доходность до 30–40% при покупке на ранних этапах строительства.

2. Ограниченное предложение — ключ к ликвидности

Сегмент премиум-жилья в Казани только формируется: таких проектов всего 13 – 8% от рынка новостроек. Это создает высокий потенциал перепродажи с прибылью сразу после ввода дома в эксплуатацию или через короткий срок.

3. Долгосрочный рост цен после сдачи

Квартиры премиум-класса в удачных локациях с панорамными видами и развитой инфраструктурой продолжают дорожать и на вторичном рынке.

4. Уникальная инфраструктура и благоустройство

Премиальные комплексы отличаются эксклюзивным благоустройством: теннисные корты, гольф-поля, рестораны, фитнес-клубы, лаунж-зоны с панорамами и клубы резидентов. Такие решения становятся частью стиля жизни и повышают ценность объекта для последующей продажи или сдачи в аренду.

5. Пассивный доход от аренды

Можно не продавать квартиру, а сдавать в аренду. Высококлассного жилья на рынке аренды Казани мало, а спрос на него всегда высок, особенно со стороны корпоративных клиентов. Арендная плата в премиум-сегменте превышает средние рыночные показатели, а квартиры практически не простаивают.

Сейчас лучшее время для входа в премиальный сегмент Казани. Рынок только формируется, что дает инвесторам шанс занять выгодные позиции с высоким потенциалом роста. Низкие ставки и дефицит качественного жилья создают уникальное инвестиционное окно с высокой доходностью и минимальными рисками.

Среди представленных на рынке премиальных проектов Казани выделяется GloraX Premium Экосити, строящийся в окружении хвойного леса на берегу Волги. Продажи в проекте были открыты совсем недавно, что гарантирует наиболее выгодные цены – от 11,6 млн рублей за лот.

