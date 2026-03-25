Премьеры, мастер-классы и спектакли: в КазГИКе стартовала «Театральная весна – 2026»

В Казанском государственном институте культуры стартовал проект «Театральная весна – 2026».

Торжественная церемония открытия прошла в концертном зале вуза. Действо сопровождалось хореографическим номером «Омфал». Программа также включала выступление будущих режиссеров «Режиссеры своей судьбы».

Официальный старт театральной неделе дала ректор КазГИКа Роза Ахмадиева. Она пожелала участникам неиссякаемого вдохновения, а зрителям – незабываемых впечатлений. В числе почетных гостей на открытии присутствовали заместитель директора Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Юрий Ларионов, основатель иммерсивного театра Даниил Миронов, руководитель студии мира Всемирного конгресса татар РТ Гулина Шайхи, член правления общественной организации «Женщины России» в РТ Вилора Авилова и руководитель студии «Оперение» Наталья Отлетаева.

Фото: пресс-служба КазГИКа

Ключевым событием первого фестивального дня стала премьера эстрадного представления «О нас и о Родине». Постановка показала зрителям разные этапы недавней истории России – от эстетики Серебряного века и атмосферы эмигрантского Парижа до трагических страниц лагерной эпохи и «серебристой Колымы».

В эти дни институт стал площадкой для передачи профессионального опыта. Мастер-класс по актерскому мастерству для студентов провела доцент кафедры режиссуры, кино и телевидения, сценарист и член Союза театральных деятелей РФ, выпускница КазГИКа Юлия Захарова. Она рассказала о личных методах создания творческого портфолио и поделилась тонкостями работы с различными актерскими типажами.

Вопросам физической подготовки и безопасности сценических трюков посвятил свое выступление актер театра и кино, педагог по фехтованию, руководитель школы ИСБ в Казани Артем Куртымов. В ходе занятия студенты отрабатывали упражнения для парной работы и готовились к сценическим нагрузкам.

Фото: пресс-служба КазГИКа

Кульминацией одного из фестивальных дней стала постановка «Астров – Миражи» по пьесе Антона Чехова «Дядя Ваня». Особый резонанс вызвал показ документально-публицистического спектакля «Есенин. Хулиган». Режиссером выступил выпускник кафедры театрального творчества КазГИКа Евгений Каргин. Постановка, основанная на биографии и поэзии Сергея Есенина, представила современное прочтение образа поэта.

Фото: пресс-служба КазГИКа

Событие посетила директор Казанского государственного театра юного зрителя Айгуль Горнышева. Она высоко оценила уровень подготовки будущих специалистов и особую творческую атмосферу в институте.

Для участников и гостей запланированы новые показы. Также предусмотрена возможность прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки по направлениям декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов.