Премьеры и световое шоу: в Менделеевске идут репетиции к «Пастернаковским чтениям»

В Менделеевске в дни «Пастернаковских чтений» пройдут премьеры спектаклей, световое шествие и откроется «Аллея света». В эти дни на разных культурных площадках в городе проходят завершающие занятия участников лаборатории с кураторами: финальные репетиции, последние примерки и подготовка декораций, монтаж арт-объектов.

Театральная лаборатория «Весь мир — театр!» объединила две группы людей — старшего и среднего поколения, представителей творческих коллективов Менделеевска. Вместе с приглашенными кураторами — режиссерами театра «ДаМы» (Москва) — они создали два спектакля.

«Отражение» — постановка в актуальном формате сторителлинга, основанная на воспоминаниях жителей о себе, своем родном городе. Это трогательные, искренние истории, затрагивающие важные моменты жизни каждого артиста. Премьеры спектакля пройдут 20 и 22 сентября в куполе «Атмосфера».

«Про крылья» — уличный спектакль, созданный молодыми артистами вместе с кураторами лаборатории. Премьера состоится на площади перед ДК им. Гассара 21 сентября и 22 сентября.

Особую программу готовят участники инженерной лаборатории «Игры света». Сейчас на базе Молодежного центра «Яшьлек» они при поддержке кураторов из группы «Край» (Пермь) завершают работу над собственными световыми арт-объектами. Вместе с этим горожане проследуют масштабным шествием по городу во второй день фестиваля, 21 сентября. Пятнадцать арт-объектов станут частью «Аллеи света», которая откроется в центре города.

Массовый променад с участием артистов, световых объектов, участников в карнавальных образах и всех желающих стартует в 18.40. Начало и окончание шествия на площади перед ДК им. Гассара.

Особый интерес для желающих принять участие в этом променаде представляет мастер-класс по созданию световых объектов. Он состоится в день шествия, 21 сентября. «Мастерскую светлых воспоминаний» проведет художница из Перми Оксана Кальченко. Участники смогут поделиться своими теплыми воспоминаниями. По их мотивам будут созданы переносные светящиеся объекты — «светлячки», напоминающие о городе. С этими объектами участники пройдут в итоговом шествии фестиваля. Мастерская будет работать с 11 до 17 часов в ДК Гассара.

Творческая лаборатория «Химия слова: Периодическая система Менделеевска» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив в рамках фестиваля «Пастернаковские чтения». Международный литературно-театральный фестиваль пройдет в городе с 20 по 22 сентября под эгидой Юнеско.