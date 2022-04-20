Нуриевский фестиваль откроют обновленной редакцией балета «Щелкунчик»

Фото - https://kazan-opera.ru/playbill/shchelkunchik130522/

XXXV Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева традиционно будет открыт премьерой. В этом году Татарский театр оперы и балета представит обновленную редакцию балета «Щелкунчик».

«Любой спектакль имеет свой срок жизни: как эстетический, так и моральный. И чтобы сохранить классическое наследие, постановки требуют обновления. В нашем театре очередь дошла и до „Щелкунчика”», — объяснил необходимость обновления спектакля художественный руководитель балета театра, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Яковлев.

Мировая премьера спектакля «Щелкунчик» состоялась 130 лет назад. С тех пор им не устают восхищаться во всем мире.

По словам Владимира Яковлева, классическая хореография Василия Вайнонена как нельзя лучше соединяет гениальную музыку Петра Чайковского и знаменитую историю о Щелкунчике и Мышином короле Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Именно поэтому его пластические решения будут сохранены и в новой редакции балета. Тем не менее Яковлев позволил себе некоторые хореографические «вольности».

«Если раньше партии детей исполняли наши артисты театра, то теперь они будут поручены воспитанникам Казанского хореографического училища. Нужно отметить, что сам Мариус Петипа часто включал детей в свои постановки, и не зря, ведь дети — это украшение любого спектакля. Да и сценическая практика весьма полезна для их профессионального роста. Думаю, что включение детей в наши постановки становится хорошей традицией — они репетируют с большой самоотдачей, глаза их горят», — поделился Яковлев.

Кроме того, благодаря новым хореографическим решениям, по оценке Владимира Яковлева, многие сцены спектакля станут более динамичными и зрелищными, что характерно для сказочных сюжетов.

Сказочной атмосферы, несомненно, добавят и новые декорации. Сценографией «Щелкунчика» занялся художник-постановщик Анатолий Нежный, известный казанцам по обновленной редакции балета «Спящая красавица».

«Невероятной красоты большая елка, плывущий по воздуху сказочный корабль — только малая часть прекрасных атрибутов спектакля. Думаю, только оригинальное сценическое решение пролога произведет огромное впечатление на зрителей», — заметил Яковлев.

Помимо этого, теперь у зрителя появится возможность наблюдать за проделками загадочного персонажа Дроссельмейера дольше: если раньше он появлялся лишь в начале и конце постановки, то теперь его образ будет присутствовать на протяжении всего действия.

«Все время спектакля Дроссельмейер будет примерять на себя разные образы — он выступит и как крестный Машеньки, и как волшебник, попробует себя и в зловещих ролях. Но тем не менее он останется тем, кто будет опекать Машеньку и Щелкунчика», — рассказал Яковлев.

Традиционно премьера будет представлена солистами и труппой Татарского театра оперы и балета. Главные партии 13 мая исполнят Кристина Андреева (Маша) и Олег Ивенко (Щелкунчик-Принц), 14 мая — Аманда Гомес и Вагнер Карвальо. Партию Дроссельмейера возьмут на себя Артем Белов и Глеб Кораблев соответственно.