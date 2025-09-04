news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 4 сентября 2025 17:12

Премьерный показ башкирского киноальманаха «Лето.Город.Любовь» пройдет в Казани

Читайте нас в
Телеграм

Премьера киноальманаха «Лето.Город.Любовь» состоится 8 сентября в рамках кинорынка XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Пройдет мероприятие в 19:00 в кинозале Культурно-досугового комплекса им. В.И. Ленина.

Зрителям представят 8 новелл о главном чувстве – любви. События всех киноисторий разворачиваются на фоне города Уфы, создавая многоликий и многонациональный облик столицы Башкортостана.

Автором и художественным руководителем проекта выступает российский кинорежиссер, продюсер, сценарист, уроженец Республики Башкортостан Айнур Аскаров. Он лично презентует свой альманах зрителю и ответит на интересующие вопросы.

#Алтын минбар
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

Театр «Созвездие-Йолдызлык» отправляется в районы Татарстана с проектом «Дороги Победы»

3 сентября 2025