Премьера веб-сериала о татарской инди-музыке пройдет в Национальной библиотеке РТ

Национальная библиотека РТ станет площадкой для премьеры веб-сериала о независимой татарской инди-музыке «Ехали татары». Первый показ, а затем его обсуждение намечены на 19.00 3 февраля, анонсирует Национальная библиотека РТ.

Веб-сериал – совместный проект режиссера Салавата Юзеева и лейбла Yummy Music, Радифа Кулакова, который также является лидером группы qaynar. Персонажи – музыканты, играющие рок, рэп, инди-фолк на татарском языке.

Среди них Оскар Юнусов — лидер группы Gauga, которая в этом году выпустила третий альбом, группа Juna, создающая также музыку для Камаловского, Тинчуринского и Кариевского театров, а также Зарина Вилланова, рэпер УСАЛ (в переводе с татарского «злой»), Ренат Ахметшин, обучающий детей в «Школе рока».

Режиссер ловил героев в их рабочей обстановке, вне сцены — на экскурсии, в процессе рисования картины, на прогулке по Заказанью, во время подготовки к концерту, на репетиции перформанса, на уроке для детей. Герои размышляют, что для них татарская музыка, зачем они ею занимаются.

Перед презентацией веб-сериала для зрителей выступят представители татарской альтернативной сцены – персонажи сериала, после показа состоится обсуждение проекта «Ехали татары» с режиссером и героями проекта.

Для участия в мероприятии необходим QR-код, а также предварительная бесплатная регистрация.