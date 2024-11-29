«Премьера спектакля «Юсуф-Зулейха»: музыкальное путешествие в мир любви и верности

28 ноября в КЦ «Чулпан» состоялась премьера показа вокально-хореографического спектакля «Юсуф-Зулейха». В основу спектакля легла поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе» («Кысса-и Йусуф»). Организаторами мероприятия стали МБУК "Казанская городская филармония" и ансамбль танца «Казань». Представление проходило на татарском языке.

Спектакль «Юсуф-Зулейха» – это прекрасная легенда о великой любви. Истина которой заключается в том, что нет ничего сильнее проявленного терпения, прощения и милосердия к своему ближнему. В ней воспета честность и справедливость, мужество и храбрость, и неукротимая вера в победу добра над злом – все то, чем живет человек, все то, что поддерживает его в самые трудные времена.

Главные роли исполняют артисты Казанской городской филармонии, выдающиеся Народные артисты РТ: Саида Мухаметзянова, Руслан Закиров, Чулпан Закирова, Ляйсан Махмутова, Рустем Асаев, Гульшат Имамиева, Айдар Габдинов, Флорит Гиздатуллин, Ильнур Фасхутдинов, Рафаэль Якупов, Айзат Мардан, Ильнур Хисамутдинов, Солтан Нотфуллин, ансамбль танца «Казань».

Постановщиками-организаторами спектакля являются народная артистка РТ Чулпан Закирова, заслуженная артистка РФ Рузия Мотыгуллина и заслуженный работник культуры РТ Ильдар Хамидуллин.

«Произведение нашего великого писателя Кул Гали «Кысса-и Йусуф» - это очень известная история, она входит в череду великих легенд о любви! Мы написали свое либретто на основе поэмы и тем самым хотели познакомить зрителя с этим великим произведением через уникальный формат музыкально, риторического спектакля. Написание сюжета постановки заняло около года, затем шли 6 месяцев репетиций спектакля. У нас огромная команда, которая работала отдельно над написанием музыкальных произведений и стихотворений под песни. Мы старались сделать красивый мюзикл, чтобы это было в первую очередь зрелищно. Однако это не значит, что наш спектакль имеет юмористический характер. Наоборот, здесь показана довольно трагичная история жизни и любви Зулейхи, с которой она справлялась всю свою жизнь. На самом деле, произведение многогранное. Если попытаться вложить весь сюжет, то он достоин многосерийного фильма. Насколько смогли – настолько и вложили!», - рассказала «Татар-информу» Народная артистка РТ, режиссер-постановщик спектакля Чулпан Закирова.

Следующими датами показа представления «Юсуф-Зулейха» объявлены 29 ноября и 18 декабря 2024 года, а в новом 2025-м году спектакль пройдет 31 января.