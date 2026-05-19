Премьера спектакля «Туган Батыр» Айдара Заббарова пройдет в июле в театре Камала

Премьера спектакля «Туган Батыр» в постановке Айдара Заббарова состоится на большой сцене театра имени Галиасгара Камала 3 и 4 июля.

Сюжет развернется вокруг казанского подростка-хоккеиста по имени Джавдат (Фирзар Галимов). Он погружен в мир гаджетов, видеоигр и проблем отцов и детей. Однажды он случайно проваливается в подвал дома его бабушки (Алсу Гайнуллина) и оказывается в Нижней Казани, где обитают мифические существа и забытые легенды.

Здесь мальчик встречает своего далекого предка Туган-батыра (Ильсаф Назипов и Самат Хабиров), его верную спутницу Гульчачак (Алина Мударисова) и сурового Дива (Алмаз Гараев). Протагонисту предстоит вернуться в Верхнюю Казань, усмирить пожирающего традиции и живую память людей злого духа Каракота (Алмаз Бурганов) и спасти древний город от исчезновения.

Сейчас в театре Камала продолжаются репетиции спектакля «Туган Батыр» по повести-сказке Зульфата Хакима. Режиссер постановки – Айдар Заббаров, автор пьесы – Рузаль Мухаметшин, композитор – Эльмир Низамов, художник-постановщик – Филипп Шейн.