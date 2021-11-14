Премьера спектакля на татарском языке «Четки любви» состоялась в Оренбурге

В Оренбурге с успехом прошла премьера спектакля по новой пьесе писателя и драматурга Фарита Нагимова «Четки любви». Об этом сообщает пресс-служба Полномочного представительства Республики Татарстан в РФ.

Пьеса состоит из семи трогательных новелл на тему татарской истории от голодающего Поволжья до наших дней. Хрупкая мозаика отдельных человеческих судеб, в которых, как в зеркале, составленном из осколков, отражается глобальное – судьба народа, боль, любовь.

Для зрителей, не владеющих татарским языком, спектакль шел с синхронным переводом. Поставил спектакль на малой родине теперь уже москвича Фарита Нагимова художественный руководитель Государственного татарского драматического театра имени М. Файзи Растам Абдуллаев.