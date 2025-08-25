Премьера первого спектакля о Роберте Миннуллине состоится в Казани

30 октября в Татарском государственном театре юного зрителя имени Габдуллы Кариева состоится премьера уникального музыкального спектакля «Гомер моңы» («Мелодия жизни»). Постановка посвящена жизни и творчеству татарского поэта, журналиста и общественного деятеля Роберта Миннуллина.

Проект реализован Благотворительным фондом «Счастливые истории» при поддержке гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Это первая театральная работа, созданная по мотивам биографии и произведений лауреата Государственной премии им. Г. Тукая, обладателя международной премии им. Х.К. Андерсена, народного поэта Республики Татарстан. Роберт Миннуллин много лет был бессменным членом жюри литературной Премии «Глаголица» и поддерживал юные таланты с момента основания проекта.

Спектакль объединяет поэзию, музыку и драматическое искусство, раскрывая личность поэта – его любовь к родному языку, человечность и мудрость.

«Для нас большая честь создать этот спектакль. Роберт Мугаллимович был не только великим поэтом, но и наставником для многих молодых авторов. Мы надеемся, что постановка вдохновит новое поколение на творчество», – отметила основатель фонда «Счастливые истории» Ирина Хуснутдинова.

На закрытый показ спектакля будут приглашены школьники, студенты учебных заведений Республики Татарстан, учителя, родители и другие гости.

Онлайн-трансляция премьеры будет доступна на портале «PRO.Культура.РФ».