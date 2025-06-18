Премьера нового сочинения композитора Эльмира Низамова прошла в Хабаровске

Сегодня в Хабаровской краевой филармонии состоялось мировая премьера нового произведения известного татарстанского композитора Эльмира Низамова – музыкальной фантазии «Танцы в летнюю ночь» для флейты с оркестром. Событие стало главным в программе закрытия первого Фестиваля новой музыки, организованного филармонией и Союзом композиторов России при поддержке Минкульта РФ.

Фестиваль стартовал в Хабаровске 12 июня. И включал три концерта, в которых звучали произведения современных российских композиторов Дениса Хорова, Кузьмы Бодрова, Александра Чайковского, Михаила Броннера и др. В том числе – и Низамова.

В вечер закрытия Дальневосточный академический симфонический оркестр под управлением приглашенного дирижера Дениса Власенко исполнил концерт №1 для фортепиано с оркестром Александра Чайковского (солировала Зарина Шиманская), две симфонические картины Яна Круля («Чайка-необычайка» и «Будамшу»), сюиту для балалайки с оркестром «Сказка Сказок» Евдокии Сандлер (солистом выступил Константин Захарато), а также три части сюиты из балета «Земля веры – Баргуджин Тукум» Анастасии Дружининой.

Два произведения были исполнены с участием известной флейтистки Ириной Стачинской. Кроме «Танцев в летнюю ночь» Низамова, где она солировала, в паре с Александром Веретенниковым (аккордеон) она сыграла еще и танго для флейты и аккордеона с оркестром, написанное Хоревым.

Как рассказал «Татар-информу» Эльмир Низамов, свое новое произведение он написал специально для Стачинской, с которой познакомился в прошлом году: «Ирина – блестящая флейтистка, к тому же она играет много новой музыки. Идею поддержал композитор Денис Хоров, который является художественным руководителем Фестиваля новой музыки в Хабаровске. Он же, собственно говоря, и познакомил меня с Ириной».

«Символично, что премьера моей музыкальной фантазии состоялась практически накануне летнего солнцестояния, в самую короткую ночь в году. Поэтому, когда я сочинял эту музыку, у меня и возникла параллель с шекспировским «Сном в летнюю ночь», события которого тоже происходят примерно в такое же время года. Только в моем случае получилась противоположность сну – танец, наполненный энергией и драйвом, теми качествами, которые отличают и солистку, и – в руках у нее – один из самых виртуозных инструментов», – рассказал Низамов.

Напомним, в конце апреля мировая премьера другого произведения композитора – «Гимна миру», которое было написано специально для Новосибирского академического симфонического оркестра, прошла в Новосибирске.