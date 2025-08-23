Премьера мюзикла о нефтяниках и награждение орденом: как Лениногорск свой отметил юбилей

Сразу две круглые даты отпраздновал сегодня Лениногорск: 70-летие города и 80-летие НГДУ «Лениногорскнефть». Праздник удивил лениногорцев и их гостей многочисленными концертами и мероприятиями по всему нефтеграду и в его окрестностях. О том, чем запомнились юбилейные торжества - в репортаже «Татар-информа».





Премьера спектакля о первых нефтяниках

Торжественные мероприятия в честь двух юбилеев в Лениногорском районе начались с посещения Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым села Шугурово. Именно с этим селом связано начало отсчета истории нефтедобычи в республике.

Здесь, в музее нефти, прошла премьера иммерсивного спектакля «Кара Алтын» («Черное Золото»). Спектакль проходил по всей территории музея и рассказывал об открывателях нефтяного месторождения и первых нефтедобытчиках. Примечательно, что выступали здесь не только профессиональные актеры, но и потомки тех, кто первыми добывали нефть в республике.

Отметим, что спектакль полностью оправдал свое название как тематикой, так и костюмами актеров и декорациями - все они были выполнены в черных и золотых цветах. Маршрут иммерсива состоял из шести локаций, однако Раису показали короткую версию спектакля, так что в полной можно ожидать еще большего разнообразия сцен.

На каждой из локаций последовательно демонстрировались различные сюжеты, связанные с пионерами нефтедобычи в Татарстане: первые скважины, этапы развития, энтузиазм нефтяников и их первые победы. Причем все эти истории подлинные, они были рассказаны либо самими участниками событий, либо их потомками. Финалом театрального действа стало появление птицы Умай - символа счастья и благословения в тюркской мифологии.

Постановка порадовала зрителей большим количеством хореографических и вокальных номеров, через которые были поданы исторические события. Кроме того, было много вставок, в которых артисты взаимодействовали непосредственно со зрителями.

Биолаборатория и чайная фабрика

Далее Раис Татарстана отправился в Лениногорский детский дом. Здесь он осмотрел новую теплицу биолаборатории и детскую чайную фабрику, а также пообщался с воспитанниками детдома.

Отметим, что с 2023 года детский дом стал участником проекта компании «Татнефть» - «Школьные биолаборатории». В созданной благодаря этому лаборатории дети выращивают растения методом микроклонирования, а также проводят биологические опыты. В этом году здесь появилась еще и новая теплица, в которой ребята смогут заниматься интересным и полезным делом на протяжении всего года.

А детская чайная фабрика два года назад получила декларацию о соответствии выпускаемой продукции ГОСТу. По словам директора детского дома Раушаны Муртазиной, фабрика выросла из увлечения ребят - им нравится собирать летом травы и изготавливать из них полезные чаи. К слову, весь производственный процесс обеспечен профессиональным оборудованием, которое было закуплено на грантовые средства.

Ребята из детского дома подробно рассказали Рустаму Минниханову обо всех этапах производства - от сбора трав до упаковки готового продукта. И, конечно, не обошлось без дегустации сделанных ими чаев.

Лениногорский детский дом был открыт в 1995 году на базе одного из корпусов школы-интерната №1. Сегодня здесь в комфортабельных и современных условиях проживают 37 воспитанников от 6 до 17 лет в пяти воспитательных группах. Из них пять детей – круглые сироты, в том числе четыре ребенка-инвалида и один с ограниченными возможностями здоровья. Все эти дети обучаются в восьми школах города.

Пролог о колыбели нефтедобычи Татарстана

Центральным событием дня стали народные гуляния на территории стадиона, ледового дворца и школы олимпийского резерва Лениногорска. Для жителей и гостей города подготовили масштабную концертную программу, мастер-классы, игры и соревнования для детей, ярмарки и многое другое. А на главной сцене отгремел праздничный концерт.

Начало ему положил традиционный театрализованный пролог, который рассказывал о многократных попытках ученых и исследователей начать разработку недр края. Долгие годы это не удавалось, но в 1943 году, в разгар Великой Отечественной войны, из пробуренной рядом с селом Шугурово скважины №1 был получен первый промышленный приток нефти.

С этого исторического момента республика отсчитывает историю своей нефтедобычи. А уже в победном 1945-м был основан Шугуровский укрупненный нефтепромысел, впоследствии преобразованный в НГДУ «Лениногорскнефть» - первое структурное подразделение «Татнефти».

Завершился пролог массовым парадом коллективов подразделений компании «Татнефть», а также учебных и спортивных заведений Лениногорска.

«Остается одним из флагманов нефтедобычи Татарстана»

«В 1945 году, когда вся страна праздновала Великую Победу, был создан Шугуровский укрупненный нефтепромысел, который положил начало новой странице в истории нефтяной промышленности страны. Спустя 80 лет мы с гордостью отмечаем, что НГДУ «Лениногорскнефть» остается одним из флагманов нефтедобычи Татарстана», - заявил Рустам Минниханов на официальной части праздника.

Он отметил, что за эти годы здесь добыли 677 млн тонн нефти, а годовая добыча управления превышает 2,7 млн тонн.

«Каждая десятая тонна татарстанской нефти добывается именно здесь, на лениногорской земле. Поистине впечатляющий результат» - подчеркнул Раис Татарстана.

Он напомнил, что за этими цифрами стоит ежедневный самоотверженный труд тысячи работников управления, треть из которых - молодые специалисты.

«Управление подарило целую плеяду блестящих специалистов, ученых и руководителей, чьи имена вошли в золотой фонд нефтяной промышленности России», - сказал Раис РТ.

Завершилась официальная часть награждением отличившихся жителей города, награды которым вручил Рустам Минниханов.

