Премьера мюзикла, безопасные кабинеты: Госансамбль РТ обживается после капремонта

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

В историческом здании Казани на Островского, 2, где с 1937 года размещается Государственный ордена Дружбы народов ансамбль песни и танца Республики Татарстан, почти завершен капитальный ремонт. Обновление Дома Арианова — Тельпугова, объекта культурного наследия республиканского значения, обошлось бюджету региона в 147 млн рублей. Коллектив Госансамбля обживает отремонтированные площади и уже готовит премьеру — своеобразный ремейк своего первого мюзикла 2007 года «Семь жемчужин».

Фото крыши здания до ремонта в 2022 году и сейчас, после ремонта Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Пресс-тур по зданию, где больше не течет крыша, не расползаются по стенам грибок и трещины, а старые рамы окон не вываливаются прямо на прохожих, сегодня провели для СМИ директор Госансамбля песни и танца РТ Юрий Жуков и художественный руководитель коллектива Айрат Хаметов.

Директор Госансамбля песни и танца РТ Юрий Жуков Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Спасибо, что нас услышало Правительство Татарстана. На сегодня основные моменты ремонта выполнены: у нас новые крыша, свет, тепло, вода, внешний фасад здания, внутренняя отделка. Поставлена мебель. Пожарная сигнализация, кондиционирование сейчас налаживаются, вентиляцию проверяем. Отремонтирован внешний двор. Там сняли верхний бетонный слой, сделали песчаную подушку и положили брусчатку. А также установили во дворе забор по территории, видеонаблюдение. Но еще предстоит дальше двигаться. Когда будет приемка здания, ответить не могу — всё зависит от подрядчиков, которые должны до конца эту работу сделать. Мелкие работы тоже подрядчиками до конца должны быть исполнены», — рассказал Юрий Жуков.

Самое главное, подчеркнул он, теперь детям, занимающимся в ансамбле, есть, где безопасно переодеваться, не боясь, что рухнет часть обветшавшего потолка. Здание скромное, констатировал руководитель Госансамбля РТ, но при рациональном распоряжении его площадей вполне хватит.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Да, хотелось бы и больший зал, но тем не менее это у нас уже есть. Отдельные и хоровая, и оркестровая аудитории. В связи с ремонтом удалось получить маленькие, но очень полезные помещения. Например, студию звукозаписи. По законам жанра мы здесь обшили стены, разместили оборудование. Записываем через удлинители звук оркестра и хора из других залов здесь, солистов непосредственно в этом пространстве. Более комфортно мы стали здесь жить», — пояснил Жуков.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Площадь балетного зала удалось увеличить со 100 кв. метров до 150. Для этого демонтировали стену в соседний пошивочный цех, который теперь переехал в помещение на первом этаже, где раньше был склад реквизита. Сейчас художественному руководителю ансамбля Айрату Хаметову уже не приходится стоять на подоконнике балетного зала, чтобы видеть всех танцующих и руководить ими.

Костюмы, которых у ансамбля больше тысячи, пока размещаются в трех разных помещениях на трех этажах. Для их хранения руководство хотело бы использовать гаражи во дворе. А еще не удалось при капремонте приспособить под рабочее пространство и вентиляционный блок мансардный этаж: архитекторы сказали, что это будет лишней нагрузкой на стены и потолок исторического здания.

Художественный руководитель коллектива Айрат Хаметов Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Ремонтно-реставрационные работы длились год, и они еще не закончены — получается, они идут уже полтора года. Съехали мы из этого здания весной 2023 года, временно ютились в детском центре при театре „ Экият” (на первом этаже), а также в центре фольклорного ансамбля кряшен „ Бермянчек” в районе улицы Спартаковской и спешили вернуться сюда, в наше здание. Возвращаться обратно мы стали с полгода назад, а с осени работаем над новым мюзиклом „ Семь жемчужин. Река памяти”», — сообщил директор Госансамбля песни и танца.

Постановка станет осовремененной вариацией первого татарского этномюзикла «Семь жемчужин», который Госансамбль песни и танца Татарстана презентовал 17 лет назад. Музыку к ней в новых аранжировках и оркестровках прежней, а также с написанием новых частей создал композитор Радик Салимов.

Композитор Радик Салимов Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Планка — делать все своими усилиями, теми, что есть в ансамбле. Так что весь ресурс, который здесь есть, используем. Непрактично сейчас из Москвы кого-то приглашать. Что должно быть сейчас на эстраде — вопрос актуальный. И он не обошел стороной Госансамбль Татарстана. Наш ответ — это мюзикл. Мы начали расширять жанровый диапазон, и в этом мюзикле мы хотим это показать. Мы идем и в симфоническое, и электронные современные ритмы берем, и смешанные размеры, саундтречные. Словом, жанровый, стилевой разброс очень большой. Мы сделали что-то вроде сиквела „ Семь жемчужин. Продолжение”, „ Семь жемчужин-2”, поэтому у нас есть такое предисловие — „ Семь жемчужин. Река памяти”», — объяснил композитор.

Переосмысленная история начнется с того, что современный успешный мужчина, дитя 90-х, слишком много поставил на карьеру, отодвинув семью на второй план.

Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

«Наш герой знает о семи жемчужинах, но он на них забил. Он понимает, что вроде как приобрел всё — у него все артефакты земного счастья: жена красавица и работа такая, что бабло приносит, но речка не течет. Он переживает определенный кризис и возвращается к пониманию, что эти семь жемчужин — не просто украшение на стене, а те вещи, на которых зиждется все человечество. Семейное счастье, мудрость, любовь к труду, любовь к Родине», — немного приоткрыл линию сюжета мюзикла Радик Салимов.

Хореографию, которая будет включать элементы contemporary и так называемой экспериментальной пластики, для мюзикла-ремейка поставили молодые супруги-постановщики Антон и Лия Гисметулловы.

Айрат Хаметов с хореографами Антоном и Лией Гисметулловыми Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ»

Премьеру представят 9 января в Театре оперы и балета имени Джалиля.