Премьера комедийного сериала «Отмороженные» состоится 2 ноября

Видеосервис «Ростелекома» Wink и more.tv представили тизер нового 17-серийного проекта «Отмороженные» (18+) со Светланой Ивановой («Тест на беременность», «Триггер»), Яном Цапником («Метод», «Триггер») и Владом Коноплевым («Король и шут», «Восьмидесятые») в главных ролях. Премьера состоится 2 ноября 2023 года. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Производством сериала занимается телекомпания LEGIO FELIX при участии НМГ Студии и поддержке Института развития интернета (АНО «‎ИРИ»‎).

Четыре бандита в конце 90-х приезжают выбивать из должника деньги, но случайно попадают в криокамеру и оказываются в 2022 году. Фил, Чак, Вжик и Масса не сразу понимают, что за это время Москва радикально изменилась, их стиль жизни сильно устарел, а у людей вокруг появилось много незнакомых устройств и странных привычек. Хуже всего то, что их близкие стали старше, и теперь кому-то придется заново строить отношения с сыном, ставшим его ровесником, а кому-то — завоевывать сердце уже сильно повзрослевшей возлюбленной. Теперь четверка друзей должна найти себя в новом непонятном мире и отомстить бывшему боссу, который и отправил их в криокамеру.

«‎Моя роль мне показалась забавной и необычной, и мне было действительно интересно попробовать себя в этом образе, потому что ничего подобного я еще не играла. Я очень люблю работать с компанией Legio Felix, мне комфортно с ними, а когда работаешь со своими, то это всегда удовольствие. Кроме того, когда я узнала, что в сериале снимаются мои студентки из мастерской ГИТИСа, я подумала, что лучше учителю быть рядом, тем более что у многих это первый киношный опыт»‎, — заметила актриса Нонна Гришаева. Реклама. ПАО «Ростелеком».