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21 июня 2021  15:00

Премьера фильма татарстанского кинорежиссера Ильдара Ягафарова состоится в Уфе

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В уфимском кинотеатре «Родина» 30 июня состоится премьерный показ с дальнейшим обсуждением нового фильма «Исәнме сез?» («Живы ли вы?») татарстанского кинорежиссера Ильдара Ягафарова. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

«На этот раз мы хотим не только порадовать уфимских зрителей новым татарским фильмом, который будет показан на большом экране впервые, но и выйти на новый качественный уровень взаимоотношений с татарскими коллегами», — отметила председатель Союза кинематографистов Башкортостана Зухра Буракаева.

Буракаева добавила, что показ фильма — прекрасная возможность ближе познакомиться с творчеством Ильдара Ягафарова, обсудить его фильм как со зрителями, так и с представителями профессиональной среды.

В фильме задействованы актеры шести национальных театров двух республик — Татарстана и Башкортостана.
Начало бесплатного показа фильма с дальнейшим обсуждением запланировано на 19.00. Показ пройдет с соблюдением всех новых антиковидных правил посещения.

#кино #кинопоказ
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