Премьера фильма «Последний удар» пройдет одновременно на «RT» и китайском «CCTV»

Премьера документального фильма «Последний удар» состоится 20 мая одновременно на телеканалах «RT» и китайском «CCTV». Показ приурочен к визиту Президента России Владимира Путина в Китай, сообщает «RT».

Речь идет о трехсерийной документальной ленте, посвященной Маньчжурской стратегической наступательной операции августа 1945 года – последнему крупному сражению Второй мировой войны на азиатском театре боевых действий.

Это первый совместный российско-китайский документальный проект об этой исторической эпохе, который был одновременно подготовлен и будет показан в медиа двух стран. Съемки проходили непосредственно в местах боевых действий, а также в архивах, музеях и мемориальных комплексах. В фильме представлены ранее не публиковавшиеся свидетельства очевидцев и архивные материалы.

На русском языке картину можно будет увидеть в эфире «RT Док». Серии выйдут 20, 21 и 22 мая, начало показа – в 13:30 по московскому времени.