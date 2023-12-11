Премьера фильма «Елки-10» состоялась в Альметьевске

Первая всероссийская премьера новогодней комедии «Елки-10» прошла в Альметьевске, за неделю до показов в кинотеатрах других городов страны. Для премьеры Нефтеград выбран не случайно – именно здесь летом проходили съемки одной из новелл фильма, героями которой стали жители Альметьевска, они сыграли маленькие роли в массовке. Одним из партнеров при создании фильма стала компания «Татнефть».

«Посмотреть на родной город на больших экранах — это огромная радость. А знать, что все жители страны тоже увидят, какой он у нас замечательный, благоустроенный, — это предмет для гордости. Потому что, действительно, здесь компанией "Татнефть" делается многое для устойчивого развития. Хочется, чтобы больше людей увидели Альметьевск, приезжали сюда. На мой взгляд, этот фильм будет одним из самых ожидаемых в нефтеграде», — считает директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин.

Генеральный директор студии «Bazelevs» Тимур Асадов, отметил, что «Татнефть» — многолетний и надежный партнер, который оказал мощную поддержку при создании и других картин: фильма «Девятаев», анимационного фильма о Ходже Насреддине.

«Огромное спасибо за это, потому что без таких людей, как вы, ничего интересного не получится. Мы рады этому сотрудничеству. И рады, что вы увидите фильм "Елки-10" самыми первыми», — сказал Асадов.

В картине снялись известные российские актеры Елена Валюшкина, Галина Польских, Борис Щербаков и другие. Приняли участие и поп-король Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко. А представил киноленту на альметьевском показе кавээнщик и актер Айдар Гараев, который также снялся в эпизоде комедии.

По сюжету его герою в фильме пришлось падать в бассейн и петь песни среди зимних пейзажей. Сцены с актером и его партнершей по фильму Ольгой Дибцевой были отсняты у ОЦ «Алмет», в спорткомплексе «Мирас» и в эклерной. Отметим, что актер десятых «Елок» – тоже немного «нефтяник», он уроженец татарстанского поселка Джалиль.

В одной из сцен в роли ослепительной дивы на сцене зрители узнают сотрудницу БФ «Татнефть» Светлану Малюткину. «Мне было приятно видеть своих земляков на экране, надеюсь, это взаимно», – поделилась после просмотра фильма Малюткина.

Житель Альметьевска Дмитрий Столяров снялся в массовке. «Я снялся в двух сценах — одна из них была в кафе, а для другой я перевоплотился в Деда Мороза. Это были классные ощущения и во время съемок, когда посреди лета выходишь на площадку, а там зима!» — поделился он с газетой «Нефтяные вести».

После просмотра зрители отметили, что было приятно видеть на экране знакомые лица, тех, с кем живешь рядом.

«Елки-10», как и первые фильмы франшизы, расскажут четыре новогодние истории, связанные теорией шести рукопожатий.

Фото: пресс-служба «Татнефти»