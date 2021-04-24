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Ру Тат
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24 апреля 2021  11:52
Лиля Шайхутдинова

Премьера Даниила Трифонова в Татарстане: Пасхальный фестиваль затронул татарскую столицу

Симфонический оркестр Мариинского театра выступил накануне в Казани в рамках крупного музыкального форума. К коллективу художественного руководителя Валерия Гергиева присоединился один из самых виртуозных и скромных пианистов современности – Даниил Трифонов. Первое выступление Трифонова Казани посетила корреспондент ИА «Татар-информ».

Премьера Даниила Трифонова в Татарстане: Пасхальный фестиваль затронул татарскую столицу
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На сцене Большого концертного зала имени Сайдашева прошло одно из самых ожидаемых событий года для ценителей академического искусства: концерты в рамках XX Московского Пасхального фестиваля. Оба выступления прошли в один день.
Все доступные билеты были быстро раскуплены, хотя программы концертов не были утверждены вплоть до самих выступлений.
На первом концерте Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя и главного дирижера исполнил для казанской публики Восьмую симфонию Антона Брукнера. Полуторачасового «титана» казанский слушатель воспринял с восторгом.

симфонический оркестр Мариинского театра
На втором концерте к оркестру присоединился один из самых ярких пианистов современности — Даниил Трифонов. В его послужном списке — победы в самых престижных музыкальных конкурсах. К своим 30-ти годам он является признанным музыкантом в России и за рубежом.
Правда за свою карьеру побывать в Казани и в Татарстане в целом до вчерашнего вечера музыканту не довелось. Может потому за полчаса до выступления артист выделил время на прогулку по столице республики в полном одиночестве.
Критики называют Трифонова непревзойденным виртуозом, что пианист доказал казанцам в одной из самых сложных для исполнителя партий Второго фортепианного концерта Сергея Прокофьева. Превосходной оправой для фортепианного соло стала партия оркестра, которая поразила слушателей лиризмом и ясностью образов, а также конфликтностью тем, которые с легкостью воплотил санкт-петербургский музыкальный коллектив.
Зал ликовал, Трифонов снова и снова выходил на сцену на поклон. Благодарной публике пианист исполнил два биса: Рондо Филиппа Эммануэля Баха и Сарказм № 1 Прокофьева.

Даниил Трифонов
Следом без антракта и возможности зрителям хоть немного передохнуть, оркестр быстро рокировался и зазвучала Пятая симфония Прокофьева.
От героико-эпического начала, оркестр легко пробирался к торжественному финалу, сквозь танцевальную вторую и лирического характера третью части.
«Сегодня весь мир празднует 130-летие Сергея Сергеевича Прокофьева. Я очень рад, что мы справляем этот праздник в Казани», — заявил со сцены Валерий Гергиев.

Валерий Гергиев
Несмотря на отсутствие перерыва, зрители настойчиво требовали бис. Приезжий коллектив не заставил ждать и исполнил «Маски» из балета Ромео и Джульетта, а также увертюру к опере «Летучая мышь» Иоганна Штрауса.
Московский Пасхальный фестиваль — это крупный музыкальный проект, созданный по инициативе художественного руководителя — директора Мариинского театра Валерия Гергиева и Правительства Москвы. С 2003 года он носит статус Всероссийского фестиваля.

Симфонический оркестр Мариинского театра
За богатую историю музыкального форума в нем приняли участие несколько тысяч исполнителей со всего мира, среди которых и артисты мировой величины, и молодые таланты — лауреаты Международного конкурса имени Чайковского. На сегодняшний день фестивальные дни прошли в 145 городах России и пяти странах.
Юбилейный проект проходит по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Фото предоставлены пресс-службой ГБКЗ им. Сайдашева

Гергиев пасхальный фестиваль трифонов
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