Премьера «Битвы моторов» в Казани: Из Петербурга в Монако

В казанском кинотеатре прошел первый предпремьерный показ «Битвы моторов» — нового фильма с Юрой Борисовым и Иваном Янковским от продюсера фильмов «Пророк. История Александра Пушкина» и «Волшебник изумрудного города».





Компания единомышленников, которые увлечены своим делом

За две недели до выхода в широкий прокат в Казани показали «Битву моторов» — приключенческую драму с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях. Представить картину в столице Татарстана приехали сами актеры и даже впервые увидели фильм на больших экранах с казанским зрителем.

Вместе с новой картиной дуэт Борисова и Янковского принес и зажигательную и хаотическую в хорошем смысле энергию, которой заряжен сам фильм. Кажется, актеры давно хотели поучаствовать в одном проекте — и «Битва моторов» дала им эту возможность.

Разговор исполнителей главных ролей с журналистами прошел в непринужденном и ироническом тоне. К проекту Борисов присоединился сразу, как только узнал, что в нем будет задействован Янковский. Оба артиста обсуждали сценарий с режиссером еще на раннем этапе и вносили в него свои коррективы.

«Здесь собралась компания неравнодушных людей, единомышленников, которые увлечены своим делом. Все совпало, что каждый был увлечен этой игрой — сделать фильм, который бы понравился нам самим, который мы бы хотели разделить с вами», — рассказал Янковский.

Яркая картина, которая разбудит интерес к сюжетам из Российской империи

Вместе с артистами картину также представили продюсер фильма Петр Ануров, которого некоторые журналисты уже нарекли «мастодонтом» за его богатый бэкграунд (это прежде всего «Пророк. История Александра Пушкина» и зарождающаяся франшиза «Волшебник изумрудного города»), и режиссер картины Илья Маланин. За плечами Маланина нет громких блокбастеров, его самые известные работы прежде всего актерские, поэтому «Битва моторов» для него в некотором смысле дебют в большом российском кино.

В беседе с журналистами продюсер фильма Ануров подчеркнул, что это «очень классная история с потрясающими актерскими работами, кучей экшена и здоровой патриотической ноткой», где каждый зритель найдет что-то свое.

Режиссер фильма Илья Маланин взялся за эту историю, когда случайно узнал о том, что когда-то в ралли «Монако» принимал участие российский экипаж и приехал первым. Это событие показалось ему настолько уникальным и ярким, что он захотел увидеть его в кино. К работе над «Битвой моторов» он приступил в 2023 году.

Говоря о масштабе картины, для фильма было создано 10 настоящих автомобилей, каждый из которых находится на ходу.

Проект едва ли претендует на историческую достоверность (за исключением ключевых фактов), в конце концов для этого существуют документальные фильмы, отметил Маланин. Сюжет о создании первого серийного автомобиля и его победе в заезде через полсвета — художественная адаптация реального исторического факта с сопутствующими преувеличениями и драматизацией. Но это не мешает фильму оставаться яркой и насыщенной на события картиной, которая к тому же может побудить широкого зрителя к изучению впечатляющих фактов из истории Российской империи, которые ранее оставались в тени.

Да, когда-то российский автомобиль действительно первым пришел к финишу, преодолев 3 000 км пути от Петербурга до Монако. Ну а кто был штурманом Нагеля в том заезде, строил ли Густав Лист козни молодому российскому автопрому и как Николай II следил за гонкой — ответы на эти и другие вопросы лучше проверить самому зрителю.

На заре российского автопрома

Петербург, 1908 год. Молодой предприниматель Андрей Нагель (Янковский) видит будущее в моторизованных колясках — автомобилях. Сейчас такие активно производят по всей Европе, но нет ни одного российского производителя. Озабоченный этим вопросом, Нагель даже устраивается в Министерство путей сообщения, чтобы продвигать свою инициативу среди чиновников. Мешает ему в этом московский немец Густав Иванович Лист. Бывший официальным лицом «мерина» в Российской империи, Лист заводит «дружбу» с некоторыми служащими министерства и добивается даже понижения пошлин на ввоз зарубежного авто, чем еще больше вредит предприятию Нагеля.

В свою автомобильную мечту Нагель вложил весь капитал, оставленный ему прославленными родителями: дедом Андреем Краевским и отцом Платоном Нагелем, которые издавали Гоголя и Достоевского, открыли гений не кого-нибудь, а Лермонтова! Это родство мучает не добившегося видимых успехов Нагеля, который издает лишь не имеющий успеха горе-журнал «Автомобилист».

Близкий к разорению Нагель организует собственное производство на базе бедствующего в безденежье и забастовках Русско-балтийского вагонного завода, убедив директора производства Михаила Шидловского (Алексей Гуськов) и весь его отчаявшийся пролетариат в успехе своего предприятия.

Нагель жертвует свой единственный Fondu на эксперименты по созданию первого русского автомобиля, который может уступать в скорости, но зато устойчив к бездорожью. Довести импортозамещение до ума Нагелю помогает подозрительный моторист Дмитрий Бондарев (Борисов), отягченный мрачным грузом своего стачечного прошлого. На заводе моторист находится на не совсем легальном положении, но Нагель убеждает его помочь — большего гения рычагов и моторов заводу не найти.

Появление первого русского автомобиля — это только экспозиция будущей истории. Основные события фильма происходят вокруг гонок (сначала Императорской, а затем легендарного ралли «Монако»), победа в которых доказывает статус и жизнеспособность автомобиля. Еще большее давление оказывает то, что его сиятельство император Николай II — большой любитель автогонок, и любые успехи, но в первую очередь поражения будут засвидетельствованы августейшим лицом. Никуда не денется и Густав Лист, который разыграет свою пьесу на сером прошлом Бондарева.

Последний «форсаж» русско-балтийского внедорожника

Заезд в ралли «Монако» — венец всех стараний Нагеля и Бондарева. Подготовка к нему — последний «форсаж», ради которого обанкротившийся Нагель продает свой журнал хитрому Листу. Команда «Руссо-Балт» ставит все на надежность русского автопрома и избирает точкой старта Петербург, чтобы получить в ралли максимальный балл за самый длинный и сложный маршрут.

До Монако — 3 000 км. Большая часть пути — заснеженное бездорожье. Многие гонщики решают стартовать из Франции или Германии, но Нагель и Бондарев, отчаянные русские гонщики, преодолевают все препятствия на своем пути и лихо опережают всех конкурентов.

Постановкой автомобильных трюков в фильме занимался Мартин Иванов, в портфолио которого работа над фильмами франшизы «007» и «Джейсоном Борном». Зрелищный автозабег по улочкам южного приморского городка завершается победой «Руссо-Балт».

Но победа ли это? Да, экипаж русского автомобиля пересекает финишную черту первым, но оценивают в европейском ралли не только скорость или прочность авто, но и его внешний вид. После всех трудностей «Руссо-Балт» не попадает даже в первую тройку.

Европейское поражение, обращенное в русскую победу

История выходит за рамки конфликта двух автопредпринимателей и становится вопросом национального достоинства, когда к дрязгам Нагеля и Листа присоединяется император.

Популярная в массовой культуре фигура императора Николая II в этой истории второстепенна, но перед светом его императорского величества, безразличного к мелким чаяниям народа, преклоняется вся Россия, и даже его просьбы возводятся в абсолют. Император становится для Нагеля в своем роде высоким и благородным мотивом, который побуждает его действовать, когда другие в нем разочарованы. Будете участвовать в Императорской гонке? — Будем! И первыми приедете? — Приедем! И ралли «Монако» возьмете? — Обязательно!

Конечно, грубо сводить всю систему отношений героев фильма к одному лишь рычагу императорского авторитета, но в Петербурге героев на перроне вместе с ликующей толпой встречает Николай II и одним жестом (вручением ордена и прощением Бондарева) обращает европейское поражение в русскую победу.

Фильм обрывается на мажорной ноте. Завод «Руссо-Балт» находится на пике, Нагель отошел от дел, выбрав счастье личной жизни, Бондарев стал главным конструктором автомобильного производства, в цеху покоятся десятки новеньких, готовых к продаже авто — кажется, впереди светлое будущее у первого российского серийного автомобиля. Светлое будущее, как известно, продлится всего пару лет, но это уже совсем другая история.

«Битва моторов» — это история не о победе, но о преодолении и дружбе, которую не расстроили происки немецкого предпринимателя, в декорациях исторического Петербурга и европейских городов начала XX века. Но роднит ли это его с другими гоночными блокбастерами, «Фордом против Феррари» или «Формулой»? Да, но, с другой стороны, любой гоночный блокбастер строится по одним лекалам. Та же «Формула» выделяется одним участием Брэда Питта, а в «Битве моторов» — Юра Борисов и необычный сеттинг. В общем обилии сказок и исторических драм такой поворот очень освежает.

Тестовый показ в Казани

На финальных титрах артисты вышли из зала на сцену, чтобы ответить на многочисленные вопросы зрителей. Для многих, ожидаемо, история, рассказанная в «Битве моторов», стала откровением. Один за другим люди из зала делились своими яркими впечатлениями после просмотра.

По словам Петра Анурова, сначала он сомневался в этой истории, и веским аргументом стал выбор артистов на главные роли. «Мне понравилась эта история, но все равно я сомневался. Не всем зрителям может быть эта тема интересна. Я спросил: кто будет играть? Илья сказал: Юра и Ваня. Тогда вопросов нет!» — рассказал Ануров.

Актеры поделились забавными случаями на съемках и тонкостями технической работы.

Сцены в Монако снимались в Черногории. Пейзажи на берегу Средиземного моря навевают мысли об использовании нейросетей, но, по словам режиссера, он их не применял, так как относит себя к «старорежимным» режиссерам. Компьютерная графика не использовалась и в сложных автомобильных тюрках, за исключением сцен, где это было невозможно из соображений безопасности съемочной группы.

Но зрители, за исключением редких деталей, оказались довольны финальным монтажом и были бесконечны в своих похвалах фильму. И приезду Юры Борисова.

Фотографии предоставлены кинотеатром «Киномакс-IMAX»