Премьер Японии заявил, что нацелен на заключение мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что нацелен на работу по разрешению территориального вопроса с Россией и заключение мирного договора. Об этом он рассказал в ходе программной речи на сессии парламента.

«Я нацелен продолжать работать над отношениями комплексно для разрешения территориального вопроса вокруг Северных территорий (южные острова Курильской гряды) и заключения мирного договора с Россией», — подчеркнул премьер Японии, заметив, что без первого пункта не может быть достигнут и второй.

Накануне 100-й Премьер-министр Японии провел первый телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер выразил надежду, что страны достигнут прогресса в переговорах по мирному договору, который будет основан на ранее достигнутых соглашениях.