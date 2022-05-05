Премьер Японии назвал неприемлемыми санкции России в отношении Токио

Японские власти назвали неприемлемыми объявленные Россией санкции в отношении Токио. Премьер-министр Фумио Кисида и министр обороны Нобуо Киси переложили ответственность за ухудшение отношений между странами на РФ.

«Хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением. Это абсолютно неприемлемо», - передает слова японского премьера РИА Новости.

Министр обороны страны также выразил мнение, что введение санкций закрывает возможность для диалога.

Накануне МИД России обнародовал список японских подданных, которым отныне закрыт въезд в страну. Среди них — премьер-министр страны Фумио Кисида, глава МИД Ёсимаса Хаяси, министр обороны Нобуо Киси. Всего в "стоп-листе" 63 человека.

Ранее Япония присоединилась к санкциям Запада, ужесточенным после начала спецоперации на территории Украины, о начале которой 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин.